UP Triple Murder: मौलाना की पत्नी-दो बेटियों की निर्मम हत्या कर मस्जिद की छत से भागा आरोपी; पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग

डिजिटल डेस्क, बागपत: यूपी के बागपत जिले के एक छोटे से मोहल्ले में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय निवासी यैयद मोहम्मद की पत्नी और दो बेटियों की निर्मम हत्या (Baghpat Triple Murder) से तहलका मच गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने आया कि अपराधी हत्याकांड के बाद सीधे मस्जिद जाकर छत से भागने की कोशिश की। दीवारों पर खून के गहरे निशान और सीढ़ियों पर गिरा हुआ चाकू पुलिस की बड़ी खोज बन गया।

नहीं मिला तोड़फोड़ का निशान पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कमरे के अंदर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं मिला, जिससे जाहिर होता है कि कातिल घर के अंदर किसी को पहचानता था। हत्या के बाद उसने खून से सने हाथों या पैरों के निशान पीछे छोड़े। परिसर की दीवारों पर ऊंची छलांगों के निशान पाये गए, जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधी बड़े ही तेज़ तामीर से वहां से निकल गया। छत और दीवारों पर मिले निशानों से पुलिस को पूरा भरोसा है कि यही रास्ता था जिसका प्रयोग उसने भगने के लिए किया।