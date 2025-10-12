UP Triple Murder: मौलाना की पत्नी-दो बेटियों की निर्मम हत्या कर मस्जिद की छत से भागा आरोपी; पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग

डिजिटल डेस्क, बागपत: यूपी के बागपत जिले के एक छोटे से मोहल्ले में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय निवासी यैयद मोहम्मद की पत्नी और दो बेटियों की निर्मम हत्या (Baghpat Triple Murder) से तहलका मच गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने आया कि अपराधी हत्याकांड के बाद सीधे मस्जिद जाकर छत से भागने की कोशिश की। दीवारों पर खून के गहरे निशान और सीढ़ियों पर गिरा हुआ चाकू पुलिस की बड़ी खोज बन गया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कमरे के अंदर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं मिला, जिससे जाहिर होता है कि कातिल घर के अंदर किसी को पहचानता था। हत्या के बाद उसने खून से सने हाथों या पैरों के निशान पीछे छोड़े। परिसर की दीवारों पर ऊंची छलांगों के निशान पाये गए, जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधी बड़े ही तेज़ तामीर से वहां से निकल गया। छत और दीवारों पर मिले निशानों से पुलिस को पूरा भरोसा है कि यही रास्ता था जिसका प्रयोग उसने भगने के लिए किया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जांचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सभी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। इसके बावजूद तकनीकी टीम फुटेज को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस ने छत से चाकू भी बरामद किया है, हालांकि उस पर खून के कोई सैद्धांतिक निशान नहीं मिले।
पुलिस इस हत्या के मामले में मस्जिद के इमाम इब्राहिम और एक अन्य व्यक्ति को भी मर्चरी ले गई, जहाँ उन्होंने मृतक महिला और बच्चियों के शव देखे। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों का बयान जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पुलिस ने कई संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड पर नजरें गढ़ा दी हैं। उनसे गोपनीय रूप से पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही हत्या का असली कारण और कातिल तक पुलिस अपनी पहुँच बना लेगी।
घटना के बाद इलाके में लोगों का गम और गुस्सा साफ झलक रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर तेज़ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया है। जनता की मांग है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर इस जघन्य कृत्य का न्याय सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की है। लोगों का कहना है कि अपराधी किसी भी जाति, धर्म या स्थानिक सीमा का ध्यान न रखकर बिना किसी भय या पछतावे के इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने में सक्षम था। अब जनता और प्रशासन दोनों की नजरें पुलिस पर लगी हैं, ताकि जल्द से जल्द मामलों का खुलासा हो और हत्यारा सलाखों के पीछे पहुंच सके।
