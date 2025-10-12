मेरी खबरें
    UP Triple Murder: मौलाना की पत्नी-दो बेटियों की निर्मम हत्या कर मस्जिद की छत से भागा आरोपी; पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग

    UP Triple Murder: यूपी के बागपत जिले में एक मां और उसकी दो बेटियों की निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हत्यारा खून से सने हाथों या पैरों के निशान छोड़ते हुए इलाके की मस्जिद की छत से फरार हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 01:26:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:26:53 PM (IST)
    Baghpat Triple Murder Case: बागपत में हत्या के बाद एक्शन में यूपी पुलिस

    HighLights

    1. मां और बच्चों की निर्मम हत्या की गुत्थी में जांच जारी
    2. पुलिस ने घटनास्थल से पाए चाकू व खून के निशान
    3. संदिग्धों से पूछताछ और CCTV की तलाश जारी

    डिजिटल डेस्क, बागपत: यूपी के बागपत जिले के एक छोटे से मोहल्ले में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय निवासी यैयद मोहम्मद की पत्नी और दो बेटियों की निर्मम हत्या (Baghpat Triple Murder) से तहलका मच गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने आया कि अपराधी हत्याकांड के बाद सीधे मस्जिद जाकर छत से भागने की कोशिश की। दीवारों पर खून के गहरे निशान और सीढ़ियों पर गिरा हुआ चाकू पुलिस की बड़ी खोज बन गया।

    नहीं मिला तोड़फोड़ का निशान

    पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कमरे के अंदर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं मिला, जिससे जाहिर होता है कि कातिल घर के अंदर किसी को पहचानता था। हत्या के बाद उसने खून से सने हाथों या पैरों के निशान पीछे छोड़े। परिसर की दीवारों पर ऊंची छलांगों के निशान पाये गए, जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधी बड़े ही तेज़ तामीर से वहां से निकल गया। छत और दीवारों पर मिले निशानों से पुलिस को पूरा भरोसा है कि यही रास्ता था जिसका प्रयोग उसने भगने के लिए किया।


    CCTV फुटेज को जांचने की कोशिश

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जांचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सभी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। इसके बावजूद तकनीकी टीम फुटेज को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस ने छत से चाकू भी बरामद किया है, हालांकि उस पर खून के कोई सैद्धांतिक निशान नहीं मिले।

    पुलिस इस हत्या के मामले में मस्जिद के इमाम इब्राहिम और एक अन्य व्यक्ति को भी मर्चरी ले गई, जहाँ उन्होंने मृतक महिला और बच्चियों के शव देखे। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों का बयान जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

    ग्रामीणों ने किया प्रर्दशन

    इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पुलिस ने कई संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड पर नजरें गढ़ा दी हैं। उनसे गोपनीय रूप से पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही हत्या का असली कारण और कातिल तक पुलिस अपनी पहुँच बना लेगी।

    घटना के बाद इलाके में लोगों का गम और गुस्सा साफ झलक रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर तेज़ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया है। जनता की मांग है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर इस जघन्य कृत्य का न्याय सुनिश्चित किया जाए।

    प्रशासन ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की है। लोगों का कहना है कि अपराधी किसी भी जाति, धर्म या स्थानिक सीमा का ध्यान न रखकर बिना किसी भय या पछतावे के इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने में सक्षम था। अब जनता और प्रशासन दोनों की नजरें पुलिस पर लगी हैं, ताकि जल्द से जल्द मामलों का खुलासा हो और हत्यारा सलाखों के पीछे पहुंच सके।

