UP News: अमीर बनने की चाह में दारोगा बना अपराधी, मामला खुलते ही मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। पुलिस को न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वर्दीधारी को देखकर आम नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंभावली थाने में तैनात दारोगा नितिन वर्मा के कृत्यों ने खाकी वर्दी को शर्मसार कर दिया है।

जल्द अमीर बनने की लालसा में दारोगा खुद अपराध की राह पर उतर आया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और आम जनता का भरोसा डगमगा गया है। फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे सिंभावली थाने के दारोगा नितिन वर्मा ने दो हिस्ट्रीशीटरों, एक पीआरडी जवान और एक महिला के साथ मिलकर एक युवक को फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठे। पीड़ित की तहरीर पर गजरौला थाने में दारोगा समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।