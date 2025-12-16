UP News: अमीर बनने की चाह में दारोगा बना अपराधी, मामला खुलते ही मचा हड़कंप
UP News: पुलिस को न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वर्दीधारी को देखकर आम नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंभावली थाने में तैनात दारोगा नितिन वर्मा के कृत्यों ने खाकी वर्दी को शर्मसार कर दिया है।
Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 03:32:10 PM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 03:32:55 PM (IST)
आरोपित दारोगा।
- फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे
- यूपी के सिंभावली थाने में तैनात दारोगा ने वर्दी को किया शर्मसार
- विभागीय जांच के बाद हापुड़ के एसपी ने दारोगा को किया निलंबित
जल्द अमीर बनने की लालसा में दारोगा खुद अपराध की राह पर उतर आया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और आम जनता का भरोसा डगमगा गया है।
फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे
सिंभावली थाने के दारोगा नितिन वर्मा ने दो हिस्ट्रीशीटरों, एक पीआरडी जवान और एक महिला के साथ मिलकर एक युवक को फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठे। पीड़ित की तहरीर पर गजरौला थाने में दारोगा समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या कहा पुलिस ने?
पुलिस के अनुसार, सिंभावली थाना क्षेत्र के रझैड़ा गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर खालिद, महिला कौशर, पीआरडी जवान लखन (निवासी देहरा रामपुर, थाना बहादुरगढ़) और हिस्ट्रीशीटर दीपक (निवासी गजरौला) के साथ दारोगा नितिन वर्मा 11 दिसंबर को संभल जिले पहुंचा।
आरोप है कि दारोगा ने प्रॉपर्टी डीलर नईम को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया। इसके बाद साथी महिला से उस पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगवाकर उसे बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने पीड़ित से पांच लाख रुपये की मांग की। हालांकि बाद में सवा लाख रुपये में सौदा तय कर लिया गया। रकम वसूलने के बाद जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया गया।
फरार दारोगा और साथी की तलाश जारी
इस मामले में गजरौला थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर खालिद, महिला कौशर, पीआरडी जवान लखन और हिस्ट्रीशीटर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार दारोगा नितिन वर्मा और उसके साथी नवीन वर्मा (निवासी गजरौला) की तलाश जारी है।
दारोगा नितिन वर्मा सस्पेंड
गजरौला की घटना सामने आने के बाद विभागीय जांच के उपरांत हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने दारोगा नितिन वर्मा को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। जानकारी के अनुसार, दारोगा 11 दिसंबर को किसी कार्य से गाजियाबाद जाने की बात कहकर निकला था।
अपराधियों से पुलिस की सांठगांठ पर सवाल
पुलिस और अपराधियों के बीच कथित सांठगांठ को लेकर क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। बताया जाता है कि किसी भी घटना के बाद फरियादी और आरोपी के थाने पहुंचने से पहले ही खालिद जैसे अपराधी किस्म के लोग थाने के आसपास मंडराने लगते हैं।
ऐसे लोगों को थाने में बेखौफ घूमते देख फरियादी अपनी बात रखने से भी डरते हैं। ये लोग पुलिस का भय दिखाकर लोगों से रुपये ऐंठने की फिराक में रहते हैं, जबकि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती।