UP News: परिक्रमा करने वाले 'भक्त' कुत्ते की सेहत के लिए मंदिर में भंडारा, दिल्ली में चल रहा इलाज

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव नंदपुर में एक अनोखी आस्था देखने को मिल रही है। यहां हनुमान जी की मूर्ति की सात दिनों तक लगातार परिक्रमा करने वाले एक कुत्ते की सेहत के लिए पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है। कुत्ते की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसकी सलामती के लिए गांव के मंदिर में विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया गया।

दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है 'परिक्रमा वाला कुत्ता' नगीना-बढ़ापुर रोड स्थित नंदपुर गांव के मंदिर में इस कुत्ते द्वारा परिक्रमा किए जाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। दो दिन पहले अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पशु चिकित्सकों ने जांच की। रविवार को एक एनजीओ की टीम उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मैक्स पैट जेड सेंटर ले गई। सोमवार को आई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुत्ते के पेट में इंफेक्शन पाया गया है। हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत में सुधार है।