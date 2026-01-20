मेरी खबरें
    UP News: परिक्रमा करने वाले 'भक्त' कुत्ते की सेहत के लिए मंदिर में भंडारा, दिल्ली में चल रहा इलाज

    उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव नंदपुर में एक अनोखी आस्था देखने को मिल रही है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की सात दिनों तक लगातार परिक्रमा करने वाले ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 08:42:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 08:42:58 PM (IST)
    1. हनुमान जी की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की सेहत के लिए भंडारा
    2. दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है कुत्ता, पेट में मिला है इंफेक्शन
    3. बिजनौर के नंदपुर गांव में कुत्ते की सलामती के लिए हवन-पूजन

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव नंदपुर में एक अनोखी आस्था देखने को मिल रही है। यहां हनुमान जी की मूर्ति की सात दिनों तक लगातार परिक्रमा करने वाले एक कुत्ते की सेहत के लिए पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है। कुत्ते की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसकी सलामती के लिए गांव के मंदिर में विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया गया।

    दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है 'परिक्रमा वाला कुत्ता'

    नगीना-बढ़ापुर रोड स्थित नंदपुर गांव के मंदिर में इस कुत्ते द्वारा परिक्रमा किए जाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। दो दिन पहले अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पशु चिकित्सकों ने जांच की। रविवार को एक एनजीओ की टीम उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मैक्स पैट जेड सेंटर ले गई। सोमवार को आई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुत्ते के पेट में इंफेक्शन पाया गया है। हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत में सुधार है।


    सेहत के लिए हवन-पूजन और विशाल भंडारा

    गांव के लोग इस कुत्ते को 'हनुमान भक्त' मान रहे हैं। उसकी जल्द वापसी और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार को मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि ने फीता काटकर किया। मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे तुषार सैनी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में लगातार हवन-पूजन भी किया जा रहा है।

    गांव में मेले जैसा माहौल

    कुत्ते की इस अनोखी भक्ति को देखने और उसके बारे में जानने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग पहुँच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली की टीम उसे वापस नहीं लाएगी। लोग बेसब्री से अपने इस 'अनोखे भक्त' की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

