    यूपी में SIR अभियान के दौरान महिला BLO पर हमला, घर बुलाकर की मारपीट और हाथ तोड़ा

    UP News: उत्तर प्रदेश के मवाना क्षेत्र में SIR अभियान के दौरान एक महिला बीएलओ के साथ हुई मारपीट ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव में गणना प्रपत्र को लेकर हुई झूठी शिकायत के कारण बीएलओ सविता मलिक जब आरोपी राजू के घर पहुंचीं, तो स्थिति अचानक बिगड़ गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 04:44:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 04:44:09 PM (IST)
    यूपी में SIR अभियान के दौरान महिला BLO पर हमला, घर बुलाकर की मारपीट और हाथ तोड़ा
    यूपी में SIR के दौरान महिला BLO के साथ गंभीर मारपीट (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मारपीट में बीएलओ का हाथ फ्रैक्चर।
    2. परीक्षितगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया।
    3. SIR अभियान में गणना प्रपत्र विवाद बढ़ा।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR अभियान के दौरान मवाना के अमीनाबाद गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां महिला बीएलओ सविता मलिक के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनका हाथ टूट गया। वे राजू नामक व्यक्ति के घर मतदाता गणना प्रपत्र से जुड़ी झूठी शिकायत के बारे में पूछताछ करने गई थीं।

    इसी दौरान राजू ने न केवल अभद्रता की, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकालकर हमला भी किया। मामले को लेकर पीड़िता ने थाना परीक्षितगढ़ में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


    SIR अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र भरने का कार्य पूरे क्षेत्र में चल रहा है। इसी क्रम में अमीनाबाद उर्फ बड़ागांव की बीएलओ सविता मलिक भी घर-घर जाकर प्रपत्र भरवा रही थीं।

    आरोप है कि राजू और उसके परिजनों ने उच्चाधिकारियों से यह शिकायत की थी कि उन्हें प्रपत्र नहीं दिए गए। बुधवार अपराह्न करीब चार बजे जब सविता इस शिकायत का कारण जानने राजू के घर पहुंचीं, तो स्थिति बिगड़ गई।

    प्रपत्र प्राप्त होने के बावजूद शिकायत करने पर पूछताछ करने पर राजू ने उनसे दुर्व्यवहार किया और मारपीट कर दी। हमले में सविता के हाथ में गंभीर चोट आई और हड्डी टूट गई। थाना परीक्षितगढ़ के एसओ सुदीशपाल ने बताया कि मामले में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

