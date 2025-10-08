UP Weather Update: एसी-कूलर बंद... ठंड ने दी दस्तक, Diwali पर IMD का अलर्ट, किसानों के लिए मुसीबत

मेरी खबरें
    UP Weather Update October: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई लगातार बारिश ने मेरठ और आसपास के इलाकों में ठंड का अहसास बढ़ा दिया है। मंगलवार को शाम के समय तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया। IMD ने बताया कि दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गुलाबी ठंडक महसूस की जाएगी।

    डिजिटल डेस्क, मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडी हवाओं ने लोगों को अक्टूबर के अंतिम दिनों में ही सर्दी का एहसास करा दिया। मंगलवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों में 15.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शाम को करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई।

    एसी-पंखे बंद, ठंड ने दी दस्तक

    अचानक हुई इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। शहर में घरों के एसी, पंखे और कूलर बंद हो गए हैं। रात में लोगों ने हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब पूरी तरह विदा हो चुका है, लेकिन इस समय हुई बारिश ने अक्टूबर को असामान्य रूप से नम बना दिया है।

    अक्टूबर में सामान्य से ज्यादा बारिश

    आमतौर पर अक्टूबर माह में सिर्फ 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, लेकिन इस साल अब तक 30 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि इस बार अक्टूबर का महीना सामान्य से अधिक नमी वाला रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में यह गिरावट लोगों को अक्टूबर के अंत में ही नवंबर जैसी ठंड का अहसास करा रही है।

    किसानों के लिए चिंता की वजह

    सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डॉ. यू.पी. शाही ने बताया कि यह बारिश धान की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। खेतों में पानी भर जाने से धान की कटाई में देरी होगी और फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।

    दीपावली तक रहेगा शुष्क मौसम

    मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार से मौसम शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि, दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात में गुलाबी ठंडक बनी रहेगी। दीपावली के समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

    मौसम में बदलाव का असर

    तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने वातावरण को ठंडा और ताजा बना दिया है। लोग अब गर्म चाय और सूप का आनंद ले रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने हल्के गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब गर्मी पूरी तरह विदा हो चुकी है और दीपावली पर गुलाबी ठंडक का मजा मिलेगा।

