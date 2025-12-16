ठाकुर श्रीबांकेबिहारी को नहीं मिला सुबह का कलेऊ, 500 वर्षों में पहली बार टूटी परंपरा।

डिजिटल डेस्क। सोमवार को ठाकुर श्रीबांकेबिहारी भक्तों को दर्शन देने तो विराजे, लेकिन उनके श्रीमुख पर रोज जैसी बाल-लीला की छटा दिखाई नहीं दी। मानो उनका मुखमंडल यह संकेत दे रहा हो कि यशोदा मैया का लाला भूखा है। भक्तों को ऐसा लगा जैसे ठाकुर स्वयं मौन भाव से कह रहे हों, जिन्हें मेरे सुबह के कलेऊ की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने आज मेरी ओर देखा तक नहीं। बाल स्वरूप में विराजने वाले इस लाला को सुबह का कलेऊ (बालभोग) न मिलना पीड़ा देने वाला दृश्य था।

पांच सौ वर्षों में यह पहली बार हुआ पांच सौ वर्षों में यह पहली बार हुआ, जब ब्रज के दुलारे ठाकुर बांकेबिहारी को सुबह का बालभोग नहीं मिला। प्रतिदिन की परंपरा के अनुसार, प्रातः दर्शन से पहले ठाकुर जी को कलेऊ अर्पित किया जाता है, किंतु सोमवार सुबह पौने नौ बजे तक यह भोग नहीं लगाया गया। जैसे ही यह बात भक्तों तक पहुंची, मंदिर परिसर में भावुकता और पीड़ा का माहौल बन गया।