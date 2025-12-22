एजेंसी, संभल। इसी साल मेरठ का वह चर्चित खूनी किस्‍सा देश के लोग अभी भूले नहीं हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरठ की मुस्‍कान ने किस तरह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्‍या कर दी थी और उसकी लाश को नीले ड्रम में भर दिया था। अब यूपी के ही संभल जिले से ऐसी ही दिल दहला देने वाले अपराध की खबर सामने आई है।

यह है पूरा घटनाक्रम मामला संभल के चंदौसी का है। यहां रूबी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल का उसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। पहले हथौड़े व राड से वार कर उसकी जान ली। किराये पर लाए ग्राइंडर से शव के टुकड़े-टुकड़े किए। सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ और पैर काटे थे। इसके बाद धड़ का बचा हिस्सा बैग में भरकर संभल के ही नाले में फेंक दिया। वहीं, सिर समेत बाकी अंगों को राजघाट गंगा में बहा दिया।