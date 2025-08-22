शक करने पर पत्नी का चढ़ा पारा, पति का काटा गुप्तांग, पांच महीने पहले हुई थी शादी

मेरठ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की हरकत से नाराज पत्नी ने रात में पति के गुप्तांग पर ब्लेड से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हैरानी वाली बात यह है कि दोनों की पांच महीने पहले ही शादी हुई है, लेकिन इतने कम समय में ही दोनों के बीच इस कदर झगड़ा हो गया। इलाज के बाद पति की ओर से मंडावर थाने में तहरीर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

पति-पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत शक की वजह से हुई, जिस पर विवाद बढ़ गया। अपने ऊपर लगे आरोप को पत्नी सहन नहीं कर पाई और गुस्से में कांड कर दिया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों में मारपीट भी हो गई। पिटने के बाद पत्नी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकी और रात में ही पति पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

महिला के खिलाफ केस दर्ज

पत्नी के हमले से युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद घरवाले उसके कमरे में पहुंचे। इस मामले पर मंडावर थाना प्रभारी राजकुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

पीड़ित ने शिकायत में क्या कहा?

इस मामले पर पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 29 अप्रैल 2025 को कोतवाली देहात की एक युवती से हुई थी। युवक के मुताबिक, शादी के बाद से पत्नी का व्यवहार सही नहीं था और वह छिपकर अन्य लोगों से बात करती थी। इसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया था।