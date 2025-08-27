UP Crime: 'पापा... मैं बॉस से तंग आ गया हूं', सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदा युवक, कंपनी हेड पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क: हापुड़ जिले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बुलंदशहर के बरकतपुर निवासी युवक चिराग त्यागी ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कंपनी हेड अंकुर गर्ग की प्रताड़ना और लगातार दबाव से परेशान था। आत्महत्या से पहले चिराग ने अपने पिता को मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अंकुर गर्ग को ठहराया।
जानकारी के अनुसार, चिराग त्यागी की नौकरी करीब तीन महीने पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एसएसएम एचडीबी फाइनेंस कंपनी में लगी थी। शुरुआत से ही कंपनी हेड अंकुर गर्ग उसे परेशान करने लगा। हाल ही में 2850 रुपये की ईएमआई को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। चिराग ने जल्द राशि जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अंकुर गर्ग लगातार उसे कॉल कर दबाव बनाता रहा।
परिजनों के अनुसार, 24 अगस्त 2025 की शाम करीब साढ़े पांच बजे अंकुर गर्ग ने चिराग को फोन कर ईएमआई जमा करने के लिए धमकाया और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस घटना से आहत चिराग ने पिता को मैसेज लिखकर बताया कि वह अब इस प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। उसने साफ लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुर गर्ग है।
चिराग ने मैसेज में लिखा, 'पापा... मैं कंपनी हेड के उत्पीड़न से त्रस्त हो चुका हूं। उसके दबाव में आकर मैं आत्महत्या कर हूं। मैंने एक ईएमआई के रुपये ले लिए थे। मैंने रुपये जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया था। फिर भी वह मुझे अत्याधिक परेशान कर रहा है। उसने इसकी जानकारी आपको भी फोन कॉल पर दे दी है। जिस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा रहा है। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुर गर्ग है। जिसका नंबर मेरे फोन में आदित्य एचडीबी के नाम से सेव है।'
पुत्र की मौत के बाद राजू त्यागी परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे और पुत्र के शव को देखकर चीख-चीखकर रोने लगे। इसके बाद बेटे शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को वह कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने तहरीर देकर साक्ष्य पुलिस के सामने पेश किया। उन्होंने पुलिस से रोते हुए पुत्र को न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में मिले साक्ष्य और तहरीर के आधार पर कंपनी हेड अंकुर गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जिसके आधार पर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
