UP Crime: 'पापा... मैं बॉस से तंग आ गया हूं', सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदा युवक, कंपनी हेड पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क: हापुड़ जिले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बुलंदशहर के बरकतपुर निवासी युवक चिराग त्यागी ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कंपनी हेड अंकुर गर्ग की प्रताड़ना और लगातार दबाव से परेशान था। आत्महत्या से पहले चिराग ने अपने पिता को मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अंकुर गर्ग को ठहराया।

तीन महीने पहले ही लगी थी नौकरी जानकारी के अनुसार, चिराग त्यागी की नौकरी करीब तीन महीने पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एसएसएम एचडीबी फाइनेंस कंपनी में लगी थी। शुरुआत से ही कंपनी हेड अंकुर गर्ग उसे परेशान करने लगा। हाल ही में 2850 रुपये की ईएमआई को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। चिराग ने जल्द राशि जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अंकुर गर्ग लगातार उसे कॉल कर दबाव बनाता रहा।