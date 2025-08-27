मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Crime: 'पापा... मैं बॉस से तंग आ गया हूं', सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदा युवक, कंपनी हेड पर लगाए गंभीर आरोप

    UP Crime: हापुड़ में चिराग त्यागी नामक युवक ने कंपनी हेड अंकुर गर्ग की प्रताड़ना और EMI विवाद से परेशान होकर ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने पिता को मैसेज भेजा और मौत का जिम्मेदार अंकुर गर्ग को ठहराया। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 01:25:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 01:25:42 PM (IST)
    UP Crime: 'पापा... मैं बॉस से तंग आ गया हूं', सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदा युवक, कंपनी हेड पर लगाए गंभीर आरोप
    UP Crime News: हापुड़ में युवक ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. हापुड़ में युवक की आत्महत्या का मामला
    2. पिता ने कंपनी हेड पर केस दर्ज कराया
    3. पुलिस ने आरोपी पर दर्ज किया केस

    डिजिटल डेस्क: हापुड़ जिले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बुलंदशहर के बरकतपुर निवासी युवक चिराग त्यागी ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कंपनी हेड अंकुर गर्ग की प्रताड़ना और लगातार दबाव से परेशान था। आत्महत्या से पहले चिराग ने अपने पिता को मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अंकुर गर्ग को ठहराया।

    तीन महीने पहले ही लगी थी नौकरी

    जानकारी के अनुसार, चिराग त्यागी की नौकरी करीब तीन महीने पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एसएसएम एचडीबी फाइनेंस कंपनी में लगी थी। शुरुआत से ही कंपनी हेड अंकुर गर्ग उसे परेशान करने लगा। हाल ही में 2850 रुपये की ईएमआई को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। चिराग ने जल्द राशि जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अंकुर गर्ग लगातार उसे कॉल कर दबाव बनाता रहा।

    बॉस ने कॉल करके धमकाया

    परिजनों के अनुसार, 24 अगस्त 2025 की शाम करीब साढ़े पांच बजे अंकुर गर्ग ने चिराग को फोन कर ईएमआई जमा करने के लिए धमकाया और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस घटना से आहत चिराग ने पिता को मैसेज लिखकर बताया कि वह अब इस प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। उसने साफ लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुर गर्ग है।

    चिराग ने मैसेज में लिखा, 'पापा... मैं कंपनी हेड के उत्पीड़न से त्रस्त हो चुका हूं। उसके दबाव में आकर मैं आत्महत्या कर हूं। मैंने एक ईएमआई के रुपये ले लिए थे। मैंने रुपये जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया था। फिर भी वह मुझे अत्याधिक परेशान कर रहा है। उसने इसकी जानकारी आपको भी फोन कॉल पर दे दी है। जिस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा रहा है। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुर गर्ग है। जिसका नंबर मेरे फोन में आदित्य एचडीबी के नाम से सेव है।'

    मेरे पुत्र को न्याय दिला दो साहब...

    पुत्र की मौत के बाद राजू त्यागी परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे और पुत्र के शव को देखकर चीख-चीखकर रोने लगे। इसके बाद बेटे शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को वह कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने तहरीर देकर साक्ष्य पुलिस के सामने पेश किया। उन्होंने पुलिस से रोते हुए पुत्र को न्याय दिलाने की गुहार लगाई।

    आरोपी के खिलाफ दर्ज

    कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में मिले साक्ष्य और तहरीर के आधार पर कंपनी हेड अंकुर गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जिसके आधार पर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- UP School Controversy: नोटबुक में 'जय श्री राम' लिखने पर छात्र को पीटा...कॉपी फाड़ी, हंगामे के बाद शिक्षक शाकिर गिरफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.