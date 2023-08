जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स देशों की समिट में (15th BRICS Summit in Johannesburg) गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में शामिल हुए नए देशों को बधाई दी। साथ ही चंद्रयान-3 की सफलता का भी जिक्र किया।

पीएम मोदी ने दुनियाभर से मिली बधाइयां स्वीकार्य करते हुए देशवासियों और वैज्ञानिकों की ओर से धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि का पूरी दुनिया को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे खुशी है कि तीन दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है।”

‘मुझे खुशी है कि सभी ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आम सहमति बनाई है।

इनके आधार पर हम ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का स्वागत करने पर सहमत हुए हैं।’

“चंद्रयान-3 की सफलता की उपलब्धि को पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।”

#WATCH | PM Modi at the 15th BRICS Summit in Johannesburg

"India has always supported the expansion of BRICS. India has always believed that adding new members will strengthen BRICS as an organisation..." pic.twitter.com/9G14Jh31GT

