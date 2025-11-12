मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिर्फ 9 मिनट की बोली में बिकी 156 करोड़ की घड़ी! जानिए क्यों स्टील की ये वॉच बन गई सोने से भी कीमती

    लग्जरी घड़ियों की दुनिया में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। पोटेक फिलिप (Patek Philippe) की एक 82 साल पुरानी घड़ी ने नीलामी में अब तक की सबसे ऊंची कीमत हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 06:47:29 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 06:59:42 AM (IST)
    सिर्फ 9 मिनट की बोली में बिकी 156 करोड़ की घड़ी! जानिए क्यों स्टील की ये वॉच बन गई सोने से भी कीमती
    सिर्फ 9 मिनट की बोली में बिकी 156 करोड़ की घड़ी (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    HighLights

    1. लग्जरी घड़ियों की दुनिया में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया
    2. पोटेक फिलिप की घड़ी ने नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है

    डिजिटल डेस्क। लग्जरी घड़ियों की दुनिया में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। पोटेक फिलिप (Patek Philippe) की एक 82 साल पुरानी घड़ी ने नीलामी में अब तक की सबसे ऊंची कीमत हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।

    156 करोड़ रुपये में बिकी

    ऑक्शन कंपनी फिलिप्स (Phillips) के मुताबिक, यह घड़ी इस वीकेंड पर 14,190,000 स्विस फ्रैंक (लगभग 17.6 मिलियन डॉलर या 156 करोड़ रुपये) में बिकी। नौ साल पहले इसी मॉडल की घड़ी 11 मिलियन फ्रैंक में नीलाम हुई थी, लेकिन इस बार कीमत ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।


    1943 में बनाई गई थी

    यह घड़ी वर्ष 1943 में बनाई गई थी और इसका नाम Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518 है। इस मॉडल की कुल 280 घड़ियां बनी थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ चार ही स्टेनलेस स्टील की थीं, बाकी सभी गोल्ड में बनी थीं।

    क्यों है इतनी कीमत

    विशेषज्ञों के अनुसार, स्टील की घड़ी की मांग गोल्ड की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक महत्व की है। यही वजह है कि इस मॉडल की नीलामी रविवार को रिकॉर्ड कीमत पर हुई। बताया जा रहा है कि यह स्टेनलेस स्टील में बनी उन चार घड़ियों में सबसे पहली यूनिट है। नीलामी के दौरान यह घड़ी सिर्फ नौ मिनट में बिकी। इसमें पांच बोली लगाने वाले शामिल थे और अंततः घड़ी एक टेलीफोन बिडर ने खरीदी।

    महंगी घड़ी का रिकॉर्ड

    2016 में इस रिस्टवॉच ने दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अगले साल हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन की रोलेक्स डेटोना ने 17.8 मिलियन डॉलर में बिककर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाद में 2019 में Patek Philippe Grandmaster Chime ने 31 मिलियन डॉलर की कीमत पर यह खिताब अपने नाम किया।

    हालांकि, इस वीकेंड की नीलामी ने Reference 1518 को एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कलाई घड़ियों में शामिल कर दिया है।

    इसे भी पढ़ें- कौन हैं महाराजा दिग्विजय सिंहजी रणजीत सिंहजी? जिसने ने बचाई थी 1000 पोलिश बच्चों की जान, अब इजरायल में लगी उनकी प्रतिमा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.