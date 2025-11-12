सिर्फ 9 मिनट की बोली में बिकी 156 करोड़ की घड़ी! जानिए क्यों स्टील की ये वॉच बन गई सोने से भी कीमती

डिजिटल डेस्क। लग्जरी घड़ियों की दुनिया में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। पोटेक फिलिप (Patek Philippe) की एक 82 साल पुरानी घड़ी ने नीलामी में अब तक की सबसे ऊंची कीमत हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।

156 करोड़ रुपये में बिकी ऑक्शन कंपनी फिलिप्स (Phillips) के मुताबिक, यह घड़ी इस वीकेंड पर 14,190,000 स्विस फ्रैंक (लगभग 17.6 मिलियन डॉलर या 156 करोड़ रुपये) में बिकी। नौ साल पहले इसी मॉडल की घड़ी 11 मिलियन फ्रैंक में नीलाम हुई थी, लेकिन इस बार कीमत ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।