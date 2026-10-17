ब्रिटेन के आसमान में बिखरी अद्भुत छटा, सौर तूफान के बाद दिखा 'नॉर्दर्न लाइट्स' का दुर्लभ नजारा, देखें तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, लंदन। शुक्रवार और शनिवार की रात ब्रिटेन का आसमान एक अनूठे और अलौकिक दृश्य से सराबोर हो उठा। सूरज में हुई तेज हलचलों की वजह से अंतरिक्ष में बने इस दृश्य को 'ऑरोरा बोरेलिस' या 'नॉर्दर्न लाइट्स' कहा जाता है। रात के अंधेरे में आसमान में तैरती इस बहुरंगी रोशनी को देखकर स्थानीय निवासी हैरान रह गए।

सामान्य तौर पर यह जगमगाती रोशनी केवल आर्कटिक सर्कल, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी स्कॉटलैंड के आसपास के ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। लेकिन इस बार सौर तूफान की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसका प्रभाव न केवल वेल्स बल्कि ब्रिटेन के चरम दक्षिणी हिस्सों तक साफ दिखाई दिया। शनिवार रात डेवॉन, हैंपशायर और केंट जैसे दक्षिणी काउंटी के निवासियों ने भी इस दुर्लभ खगोलीय घटना का आनंद लिया।