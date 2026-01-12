अमेरिका में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ईरानियों को ट्रक ने रौंदा, मचा हड़कंप

एजेंसी, लॉस एंजिल्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जुटी भीड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक चढ़ा दिया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यू-हॉल कंपनी का एक ट्रक अचानक प्रदर्शन स्थल में घुस गया। ट्रक के साइड मिरर टूटे हुए थे और वह कुछ ब्लॉक दूर जाकर रुका। घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने ट्रक का पीछा भी किया। सूचना मिलते ही लॉस एंजिल्स पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं और ट्रक को घेर लिया।
लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि पैरामेडिक्स टीम ने दो लोगों की जांच की, लेकिन दोनों ने किसी भी तरह का इलाज लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल, किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, ट्रक चालक की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है।
यह घटना उस समय हुई, जब सैकड़ों लोग ईरान में धार्मिक शासन के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलनों के समर्थन में एकत्र हुए थे। गौरतलब है कि ईरान में 2022 के बाद से सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जिनमें अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।