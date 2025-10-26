5 साल बाद PIA ने UK के लिए उड़ानें शुरू कीं, जानें आखिर क्यों लगा था बैन?

डिजिटल डेस्क। पांच साल बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने यूनाइटेड किंगडम (UK) के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। 2020 में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले और कराची विमान हादसे के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पीआईए ने बयान जारी कर बताया कि जुलाई 2020 के बाद शनिवार को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई। इस फ्लाइट में कुल 284 यात्री सवार थे। खास बात यह रही कि उड़ान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ भी मौजूद थे।

क्यों लगा था बैन?

2020 में कराची में हुए दर्दनाक विमान हादसे में लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद तत्कालीन उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने संसद में खुलासा किया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पायलट नकली लाइसेंस पर उड़ान भर रहे हैं। इस खुलासे के बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) और UK सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA की उड़ानों पर रोक लगा दी थी।

EASA ने नवंबर 2023 में बैन हटा लिया, जबकि ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से बाहर कर दिया, जिससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को फ्लाइट्स फिर से शुरू करने का रास्ता मिल गया।

फ्लाइट शुरू होने पर समारोह

फ्लाइट रवाना होने से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक सादा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय, कूटनीतिक मिशन और एविएशन सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इस मौके पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीधी उड़ानें बहाल होने से पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही, ब्रिटेन में रहने वाले 1.6 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।