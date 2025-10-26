सिंगापुर में भारतीय नर्स को 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क। सिंगापुर के मशहूर रैफल्स अस्पताल में कार्यरत एक भारतीय नर्स को यौन शोषण के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 14 महीने की जेल और दो बेंत मारने की सजा दी है।

34 वर्षीय एलीपे सिवा नागू, जो भारतीय नागरिक है और सिंगापुर के रैफल्स अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करता था, पर एक पुरुष आगंतुक से "डिसइंफेक्ट" करने के बहाने अनुचित हरकत करने का आरोप था। घटना सामने आते ही उसे नर्सिंग ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था।