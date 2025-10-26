मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 04:36:49 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 04:36:49 AM (IST)
    सिंगापुर में भारतीय नर्स को 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
    सिंगापुर में भारतीय नर्स को 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा

    डिजिटल डेस्क। सिंगापुर के मशहूर रैफल्स अस्पताल में कार्यरत एक भारतीय नर्स को यौन शोषण के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 14 महीने की जेल और दो बेंत मारने की सजा दी है।

    34 वर्षीय एलीपे सिवा नागू, जो भारतीय नागरिक है और सिंगापुर के रैफल्स अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करता था, पर एक पुरुष आगंतुक से "डिसइंफेक्ट" करने के बहाने अनुचित हरकत करने का आरोप था। घटना सामने आते ही उसे नर्सिंग ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था।


    अदालत का फैसला

    द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे शुक्रवार को 1 साल 2 महीने कैद और दो बेंत मारने की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस घटना ने पीड़ित को गहरी मानसिक पीड़ा दी। हालांकि, पीड़ित की पहचान और उम्र से जुड़ी जानकारी अदालत के दस्तावेजों से हटा दी गई।

    पूरी घटना

    उप लोक अभियोजक (DPP) यूजीन फुआ ने बताया कि 18 जून को पीड़ित अपने दादा से मिलने नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित अस्पताल आया था, जो वहां भर्ती थे। शाम करीब 7.30 बजे पीड़ित एक मरीज के शौचालय में गया। इसी दौरान एलीपे ने अंदर झांका और “कीटाणुरहित” करने के बहाने उसके हाथ पर साबुन लगाकर अनुचित हरकत की।

    अचानक हुई इस हरकत से पीड़ित सदमे में आ गया और विरोध नहीं कर सका। घटना के बाद वह अपने दादा के पास लौट गया। मामला 21 जून को दर्ज किया गया और आरोपी को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

    सजा का ऐलान

    अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दोष सिद्ध होने के बाद उसे जेल और कोड़े मारने की सजा दी गई। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

