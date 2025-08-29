टैरिफ के बाद Donald Trump ने फिर चली भारत के खिलाफ चाल, जानें नया प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने वालों और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा नियम सख्त करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत इन श्रेणियों में आने वाले वीजाधारकों की अधिकतम प्रवास अवधि सीमित कर दी जाएगी।

क्या है प्रस्तावित नियम? प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को मिलने वाला एफ (F) वीजा अब चार वर्ष से अधिक का नहीं होगा। इसी तरह, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए जारी जे (J) वीजा भी अधिकतम चार वर्ष की सीमा तक ही मान्य रहेगा। वहीं विदेशी पत्रकारों के लिए जारी आई (I) वीजा, जो वर्तमान में कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, अब केवल 240 दिन तक सीमित होगा।