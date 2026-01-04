'सावधान रहें और अपनी जान बचाएं...', वेनेजुएला के बाद ट्रंप की अब इस देश को सीधी धमकी, पड़ोसी देशों को दी सुधरने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक साहसिक और विवादास्पद सैन्य कदम ने दक्षिण अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर सीधे हमले का आदेश देते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करवा लिया है। इस सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद ट्रंप ने अब पड़ोसी देश कोलंबिया को भी सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है।

कोलंबिया को चेतावनी वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करने वाले कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अब ट्रंप के निशाने पर हैं। पेट्रो को मादुरो का करीबी सहयोगी माना जाता है। ट्रंप ने पेट्रो को चेतावनी देते हुए कहा, "उन्हें (पेट्रो को) अब सावधान रहने की जरूरत है। वह कोकीन बना रहे थे जिसे अमेरिका भेजा जा रहा था। उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए।" राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि ड्रग तस्करी नहीं रुकी, तो वे कोलंबिया में मौजूद 'ड्रग्स फैक्ट्रियों' पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे।