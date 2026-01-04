'सावधान रहें और अपनी जान बचाएं...', वेनेजुएला के बाद ट्रंप की अब इस देश को सीधी धमकी, पड़ोसी देशों को दी सुधरने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक साहसिक और विवादास्पद सैन्य कदम ने दक्षिण अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर सीधे हमले का आदेश देते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करवा लिया है। इस सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद ट्रंप ने अब पड़ोसी देश कोलंबिया को भी सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है।
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करने वाले कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अब ट्रंप के निशाने पर हैं। पेट्रो को मादुरो का करीबी सहयोगी माना जाता है। ट्रंप ने पेट्रो को चेतावनी देते हुए कहा, "उन्हें (पेट्रो को) अब सावधान रहने की जरूरत है। वह कोकीन बना रहे थे जिसे अमेरिका भेजा जा रहा था। उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए।" राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि ड्रग तस्करी नहीं रुकी, तो वे कोलंबिया में मौजूद 'ड्रग्स फैक्ट्रियों' पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे।
वेनेजुएला के वर्तमान राजनीतिक संकट पर ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वहां का शासन संभालेगा। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा।
ट्रंप ने वेनेजुएला की कमान संभालने के लिए डेल्सी रोड्रिग्ज के नाम पर सहमति जताई है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने विपक्ष की प्रमुख नेता मारिया कोरिना मचाडो को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि मचाडो के पास देश में व्यापक जनसमर्थन और सम्मान की कमी है।
अमेरिकी कार्रवाई से नाराज कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसे दक्षिण अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया है। पेट्रो ने चेतावनी दी कि अमेरिका के इस कदम से क्षेत्र में एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रो लंबे समय से कैरिबियन द्वीप क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैनाती का विरोध करते रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा
हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी अच्छे हों जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। हमारे देश के पास ऊर्जा का विशाल भंडार है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। - डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति