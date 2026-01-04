मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ट्रंप की नीतियों से परिवार के बिजनेस को मिला 'रॉकेट' जैसा बूस्ट, एक साल में 18000 करोड़ का चंदा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

    Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पिछले एक साल में ट्रंप की टीम ने करीब 2 अरब डॉलर (18,000 करोड़ रुपये ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 02:03:54 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 02:03:54 PM (IST)
    ट्रंप की नीतियों से परिवार के बिजनेस को मिला 'रॉकेट' जैसा बूस्ट, एक साल में 18000 करोड़ का चंदा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
    ट्रंप की नीतियों से परिवार के बिजनेस को मिला 'रॉकेट' जैसा बूस्ट

    HighLights

    1.  ट्रंप के 1 साल के कार्यकाल में 18 हजार करोड़ का चंदा
    2. कतर से मिला बोइंग जेट तो UAE से करोड़ों की डील
    3. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा

    डिजिटल डेस्क। डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर एक रिपोर्ट ने उनके राष्ट्रपति पद और पारिवारिक बिजनेस के बीच गहरे संबंधों का चौंकाने वाला खुलासा किया है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद से ही ट्रंप के नीतिगत फैसले और उनके वैश्विक कारोबार के बीच की रेखा धुंधली नजर आ रही है।

    न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में ट्रंप की टीम ने करीब 2 अरब डॉलर (18,000 करोड़ रुपये) का चंदा जुटाया है। इसमें 346 बड़े दानदाताओं ने 2.5 लाख डॉलर से अधिक का योगदान दिया है।

    दिलचस्प बात यह है कि इन चंदा देने वालों में से 100 लोगों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर किया और उनके साथ आधिकारिक विदेश यात्राएं भी कीं। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे दिग्गजों सहित लगभग 200 व्यापारियों को ट्रंप के फैसलों से सीधा लाभ पहुंचने का दावा किया गया है।


    ट्रंप को मिला कई देशों से लाभ

    ट्रंप के पारिवारिक बिजनेस (रियल एस्टेट, क्रिप्टो, एआई और डिफेंस) को कई देशों से अभूतपूर्व लाभ मिला है। कतर ने ट्रंप को आलीशान बोइंग जेट तोहफे में दिया, वहीं UAE ने ट्रंप परिवार से जुड़ी फर्म से 16,600 करोड़ रुपये के स्टेबलकॉइन खरीदे। बदले में अमेरिका ने UAE को अत्याधुनिक एनवीडिया चिप्स की मंजूरी दी।

    यह भी पढ़ें- Venezuela पर हमले के बाद दुनिया को अमेरिका का बड़ा पैगाम, विदेश मंत्री ने अल्टीमेटम देते हुए कहा '......... उसका भी यही यही हाल होगा'

    ट्रंप को इस तरह हुआ फायदा

    वियतनाम में ट्रंप-ब्रांडेड होटल और गोल्फ प्रोजेक्ट्स से करोड़ों का मुनाफा हुआ, जबकि अल्बानिया में इवांका ट्रंप से जुड़े लग्जरी होटल प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। ओमान और मालदीव में ब्रांडिंग फीस के जरिए कमाई हुई, वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप-ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.