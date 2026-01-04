ट्रंप की नीतियों से परिवार के बिजनेस को मिला 'रॉकेट' जैसा बूस्ट, एक साल में 18000 करोड़ का चंदा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क। डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर एक रिपोर्ट ने उनके राष्ट्रपति पद और पारिवारिक बिजनेस के बीच गहरे संबंधों का चौंकाने वाला खुलासा किया है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद से ही ट्रंप के नीतिगत फैसले और उनके वैश्विक कारोबार के बीच की रेखा धुंधली नजर आ रही है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में ट्रंप की टीम ने करीब 2 अरब डॉलर (18,000 करोड़ रुपये) का चंदा जुटाया है। इसमें 346 बड़े दानदाताओं ने 2.5 लाख डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन चंदा देने वालों में से 100 लोगों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर किया और उनके साथ आधिकारिक विदेश यात्राएं भी कीं। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे दिग्गजों सहित लगभग 200 व्यापारियों को ट्रंप के फैसलों से सीधा लाभ पहुंचने का दावा किया गया है।