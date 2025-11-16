अमेरिका में AI से सड़कें हो रहीं गड्ढामुक्त, कैमरे बता रहे कहां तुरंत मरम्मत जरूरी

डिजिटल डेस्क। अमेरिका में सड़कें गड्ढामुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। AI न केवल सड़कों पर मौजूद गड्ढों की पहचान कर रहा है, बल्कि यह तकनीक यह भी तय करती है कि कौन-से हिस्से को पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए, कहां गार्डरेल रिपेयर होने हैं, कौन से साइनबोर्ड खराब हैं और किन मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड की जरूरत है।

कैमरों से मिलने वाली जानकारी सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है, जिसके बाद मरम्मत टीमें मौके पर जाकर कार्रवाई करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भी इस मॉडल को अपनाकर सड़क सुरक्षा में सुधार कर सकता है। अमेरिका के हवाई राज्य में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 1000 डैशबोर्ड कैमरे लगाए गए हैं।