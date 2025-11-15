अमेरिका सऊदी अरब को देने जा रहा है F-35 लड़ाकू विमान, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत

डिजिटल डेस्क: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दोस्ती अब रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ने लगी है। सऊदी अरब अमेरिका से एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। इसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दी है। हालांकि साल के शुरुआत में ही सऊदी अरब ने अमेरिका से सीधे एफ-35 विमान खरीदने को लेकर विचार किया था।

वहीं अब ट्रंप ने शुक्रवार को इसे लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह सऊदी अरब को लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर एक समझौते पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एयर वन में पत्रकारों से इस विषय में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ढेर सारे विमान खरीदना चाहता है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

ट्रंप ने कहा कि 'उन्होंने मुझे इस पर विचार करने के लिए कहा है। वे 35 विमान खरीदना चाहते हैं- लेकिन सऊदी अरब वास्तव में उससे भी ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है।'

ऐसी जानकारी आ रही है कि सऊदी अरब अमेरिका से 48 एफ-35 विमान खरीदना चाहता है। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब के इस अनुरोध पर विचार कर रहा है। बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां ट्रंप व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस की मेजबानी करने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि वहां ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच आर्थिक और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकता है।

अब्राहम समझौते में शामिल होगा सऊदी अरब

वहीं इस दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से इस मुलाकात को लेकर कहा कि यह "यह मुलाकात से कहीं बढ़कर, हम सऊदी अरब का सम्मान कर रहे हैं"। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब्राहम समझौते की बाद दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल होगा, जिसने इजराइल और मुस्लिम-बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया है। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)