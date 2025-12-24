मेरी खबरें
    अमेरिका में अवैध भारतीयों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'... बिना वैध दस्तावेजों के ट्रक चला रहे 30 गिरफ्तार

    अमेरिका में सीमा गश्ती एजेंटों (Border Patrol Agents) ने एक बड़े अभियान के दौरान 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक अमेरिका में अवै ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 05:10:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 05:10:39 PM (IST)
    अमेरिका में अवैध भारतीयों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में सीमा गश्ती एजेंटों (Border Patrol Agents) ने एक बड़े अभियान के दौरान 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) थे, जिनका उपयोग वे ट्रक चलाने के लिए कर रहे थे।

    मल्टी-एजेंसी ऑपरेशन में हुए खुलासे

    अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान कुल 49 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया। इनमें सबसे बड़ी संख्या 30 भारतीयों की है। शेष गिरफ्तार लोगों में चीन, रूस, मेक्सिको, तुर्की, यूक्रेन, अल सल्वाडोर और सोमालिया जैसे देशों के नागरिक शामिल हैं।


    11 राज्यों से जारी हुए थे लाइसेंस

    जांच में यह बात सामने आई कि अवैध रूप से रहने के बावजूद इन प्रवासियों ने विभिन्न राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिए थे।

    31 लाइसेंस अकेले कैलिफोर्निया राज्य द्वारा जारी किए गए थे।

    अन्य लाइसेंस फ्लोरिडा, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन जैसे राज्यों से जारी हुए थे।

    सड़कों पर बढ़ते हादसों के बाद बढ़ी सख्ती

    CBP के मुताबिक, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राजमार्गों को सुरक्षित करना और परिवहन क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ अवैध रूप से अमेरिका में घुसे भारतीय ट्रक ड्राइवर भीषण सड़क हादसों का कारण बने हैं।

    प्रमुख घटनाएं:

    1. राजिंदर कुमार (32 वर्ष): इन पर आपराधिक लापरवाही और हत्या का आरोप है। इनके ट्रक की टक्कर से एक कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई थी।

    2. हरजिंदर सिंह: अगस्त में फ्लोरिडा में ट्रक चलाते समय तीन लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। इनके खिलाफ आव्रजन विभाग ने वारंट जारी किया था।

    3. प्रताप सिंह: कैलिफोर्निया में एक गंभीर दुर्घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तारी।

    अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि अवैध प्रवासियों द्वारा कमर्शियल लाइसेंस हासिल करना सुरक्षा मानकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके चलते अब राजमार्गों पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

