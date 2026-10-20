पाकिस्तान में 200 साल पुराने रामलीला मंदिर को गिराने की साजिश! हिंदुओं के विरोध पर प्रशासन ने लिया एक्शन

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के रहीम बाजार में स्थित लगभग दो शताब्दी पुराने ऐतिहासिक रामलीला मंदिर को एक व्यावसायिक प्लाजा में बदलने के लिए ढहाने का प्रयास किया गया।

हालांकि, स्थानीय हिंदू समुदाय और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के कड़े विरोध और सजगता के चलते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इमारत को अपने नियंत्रण में लिया, जिसके बाद इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) ने मंदिर परिसर को पूरी तरह सील कर दिया।