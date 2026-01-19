बलूच नेता ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, कहा- पाक सेना ने ढहाईं 40 मस्जिदें

डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल देना और भारत पर धार्मिक आधार पर आरोप लगाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। बलूचिस्तान के कद्दावर नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए पाकिस्तान को 'आतंकी देश' करार दिया है।
बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में अब तक लगभग 40 मस्जिदों को नष्ट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने न केवल मस्जिदों पर सीधी बमबारी की, बल्कि पवित्र कुरान को जलाने और मस्जिदों के प्रमुखों (इमामों) के अपहरण जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया।
मीर यार ने विशेष रूप से 'कलात के खान' की मस्जिद का जिक्र किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने टैंकों और तोपों से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि उस मस्जिद की दीवारों पर लगे गोलों के निशान आज भी पाकिस्तान की क्रूरता और गैर-इस्लामिक व्यवहार का सबूत हैं।
मीर यार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश खुद अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे भारत, बलूचिस्तान या अफगानिस्तान को मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इन समुदायों को डराने-धमकाने के लिए कट्टरपंथियों का इस्तेमाल करती है। मीर यार के मुताबिक, पाकिस्तान एक ऐसा 'आतंकी राज्य' है जिसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है।
यह भी पढ़ें- दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, जहां खुद की नदियां और अपना इकोसिस्टम, 30 लाख साल पुराना है इतिहास