    बलूच नेता ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, कहा- पाक सेना ने ढहाईं 40 मस्जिदें

    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 02:55:54 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 02:55:54 PM (IST)
    1. पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 40 मस्जिदों को किया ध्वस्त
    2. कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है बलूचिस्तान- मीर यार बलूच
    3. हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है आतंकी देश पाकिस्तान

    डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल देना और भारत पर धार्मिक आधार पर आरोप लगाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। बलूचिस्तान के कद्दावर नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए पाकिस्तान को 'आतंकी देश' करार दिया है।

    पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त कीं 40 मस्जिदें

    बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में अब तक लगभग 40 मस्जिदों को नष्ट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने न केवल मस्जिदों पर सीधी बमबारी की, बल्कि पवित्र कुरान को जलाने और मस्जिदों के प्रमुखों (इमामों) के अपहरण जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया।


    मीर यार ने विशेष रूप से 'कलात के खान' की मस्जिद का जिक्र किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने टैंकों और तोपों से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि उस मस्जिद की दीवारों पर लगे गोलों के निशान आज भी पाकिस्तान की क्रूरता और गैर-इस्लामिक व्यवहार का सबूत हैं।

    'बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा है'

    मीर यार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश खुद अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे भारत, बलूचिस्तान या अफगानिस्तान को मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

    अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा

    बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इन समुदायों को डराने-धमकाने के लिए कट्टरपंथियों का इस्तेमाल करती है। मीर यार के मुताबिक, पाकिस्तान एक ऐसा 'आतंकी राज्य' है जिसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है।

