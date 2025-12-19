मेरी खबरें
    Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की नृशंस हत्या... भीड़ ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया

    बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कट्टरपंथ से जुड़ा एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत विरोधी प्रदर्शनों के माहौल में एक हिंदू ...और पढ़ें

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 02:30:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 02:30:09 PM (IST)
    Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की नृशंस हत्या... भीड़ ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया
    बांग्लादेश में हिंसा जारी है

    डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कट्टरपंथ से जुड़ा एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत विरोधी प्रदर्शनों के माहौल में एक हिंदू युवक(Hindu Youth Killed) की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना बांग्लादेश के मयमनसिंह इलाके की है, जहां इस्लाम का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को निशाना बनाया गया। आरोप है कि भीड़ ने पहले उसे बुरी तरह पीटा, फिर पेड़ से बांधकर जला दिया। इस घटना ने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


