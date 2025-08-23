बांग्लादेश में खौफ में अल्पसंख्यक परिवार... तीन महीने में 342 दुष्कर्म, 87 प्रतिशत पीड़ित नाबालिग

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, बौद्ध) पर हमले और यौन हिंसा तेजी (Attacks and sexual violence against Hindus, Christians, Buddhists Women in Bangladesh) से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस (HRCBM) का कहना है कि अंतरिम सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। सिर्फ तीन महीने में 342 दुष्कर्म दर्ज किए गए, जिनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। कई मामलों में सिरविहीन शव मिले हैं। भीड़ हिंसा और धार्मिक पूर्वाग्रह न्याय प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से बढ़ते संबंधों ने यूनुस सरकार पर नए सवाल खड़े किए हैं।

तीन महीने में 342 दुष्कर्म मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलिश केंद्र (एएसके) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली तिमाही में तीन महीने से भी कम समय में 342 दुष्कर्म दर्ज हुए। इनमें से 87% पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां थीं। 40 मामले ऐसे थे, जिनमें पीड़ित छह साल से भी कम उम्र के बच्चे थे। रिपोर्ट का दावा है कि असली संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि भय और चुप्पी के कारण कई मामले सामने ही नहीं आते।