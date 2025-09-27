UN के बाहर बांग्लादेश के मुखिया यूनुस का जमकर विरोध, लोगों ने लगाए 'पाकिस्तान वापस जाओ' के नारे, कहा हिंदूओं के साथ...

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अमेरिका में जमकर नारेबाजी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए पहुंचे यूनुस के खिलाफ लोगों ने यूएन के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूएन मुख्यालय के बाहर यूनुस गो बैक और यूनुस पाकिस्तान जाओ के नारे लगाए।

दरअसल, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौथे दिन संबोधन के लिए पहुंचे हुए थे। जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यालय के बाहर जमा प्रदर्शनकारियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात करने और बांग्लादेश में खराब शासन करने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।