बांग्लादेशी आतंकवादियों के साजिश का पर्दाफाश, Sheikh Hasina के भारत आने के बाद भारतीय उच्चायोग को बंधक बनाने की हुई थी कोशिश... पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत में शेख हसीना के आगमन और प्रत्यर्पण की मांग को लेकर बांग्लादेशी आतंकवादियों ने भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) के अलर्ट में सामने आया कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग पर बड़ा हमला करने की साजिश रची जा रही थी।

यह योजना अल-कायदा इन द सबकांटिनेंट (Al-Qaeda in the Subcontinent) और जमात-उल-अंसार-फिल-हिंद-शर्किया (Jamaat-ul-Ansar fil Hind Sharkiya) द्वारा तैयार की जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह साजिश अकेले इन दोनों समूहों द्वारा नहीं बनाई गई होगी, बल्कि इसमें आईएसआई (ISI) की भी भूमिका साफ़ तौर पर दिखती है।