पाकिस्तान में एक बार फिर दहला क्रिकेट स्टेडियम, मैच के दौरान जोरदार धमाका... मौत और कई घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। धमाका बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ।

पुलिस ने धमाके की पुष्टि की और बताया कि इसे आईईडी के जरिए अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था। हालांकि, अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सरबकाफ से आतंकियों में डर है और वही इस हमले के पीछे हो सकते हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन आतंकी और एक पुलिसकर्मी मारे गए।