मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पाकिस्तान में एक बार फिर दहला क्रिकेट स्टेडियम, मैच के दौरान जोरदार धमाका... मौत और कई घायल

    पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। धमाका बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 02:00:57 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 02:00:57 AM (IST)
    पाकिस्तान में एक बार फिर दहला क्रिकेट स्टेडियम, मैच के दौरान जोरदार धमाका... मौत और कई घायल
    पाकिस्तान में एक बार फिर दहला क्रिकेट स्टेडियम(सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाका हुआ
    2. इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। धमाका बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ।

    पुलिस ने धमाके की पुष्टि की और बताया कि इसे आईईडी के जरिए अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था। हालांकि, अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

    आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सरबकाफ से आतंकियों में डर है और वही इस हमले के पीछे हो सकते हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन आतंकी और एक पुलिसकर्मी मारे गए।

    कोहाट जिले के लाची थाने के क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं, लाची तहसील के दारमालक पुलिस चौकी के पास अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिस वैन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई।

    इसे भी पढ़ें- Asia Cup में टीम इंडिया का जलवा, 'ब्‍ल्‍यू ब्रिगेड' ने जीते सबसे ज्यादा मैच; आसपास भी नहीं कोई और देश

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.