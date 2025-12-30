अब चीनी फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं! वैज्ञानिकों ने बनाई धांसू टेक्नोलॉजी

डिजिटल डेस्क। चीन ने रक्षा और संचार तकनीक के क्षेत्र में एक ऐसी सफलता हासिल की है जिसे 'गेम-चेंजर' माना जा रहा है। शियान स्थित शिडियन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी एडवांस सतह (Metasurface) तैयार की है, जो हवा में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम है। इस तकनीक के सफल प्रयोग से भविष्य के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स बिना पारंपरिक ईंधन के लंबे समय तक उड़ान भर सकेंगे।

दुश्मन का रडार बनेगा ऊर्जा का स्रोत साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह शोध 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोऑपरेटिव स्टील्थ' (Electromagnetic Cooperative Stealth) पर आधारित है। अब तक स्टील्थ तकनीक का उद्देश्य केवल रडार की नजरों से छिपना होता था, लेकिन यह नई तकनीक एक कदम आगे बढ़कर दुश्मन के रडार सिग्नल्स को 'रिसोर्स' या ऊर्जा के संसाधन में बदल देती है। विमान की बॉडी पर लगी यह विशेष कोटिंग उन सिग्नल्स को सोख लेगी और उन्हें बिजली में बदल देगी, जिससे विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम संचालित होंगे।