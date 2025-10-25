मेरी खबरें
    Indore में महिला कंगारू खिलाड़ियों से छेड़छाड़, Cricket Australia का आया रिएक्शन, कही ये बड़ी बात

    Australian Women Cricketers Molestation: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ एक बाइक सवार ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उन्हें अनुचित तरीके से छुआ जब वे पास के एक कैफे जा रही थीं। महिला विश्व कप के दौरान हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कड़ी आलोचना की है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 07:20:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 07:20:58 PM (IST)
    Indore में महिला कंगारू खिलाड़ियों से छेड़छाड़, Cricket Australia का आया रिएक्शन, कही ये बड़ी बात
    छेड़छाड़ की घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बयान। (क्रिकेट आस्ट्रेलिया)

    डिजिटल डेस्क। स्वच्छता और सभ्यता के लिए मशहूर इंदौर, जो देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में लगातार अपनी पहचान बनाए हुए है, अब एक शर्मनाक घटना के चलते चर्चा में है। महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने न केवल शहर, बल्कि पूरे देश की छवि को धूमिल कर दिया है।

    आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो सदस्य रेडिसन ब्लू होटल के पास पैदल ही एक कैफे की ओर जा रही थीं। तभी सफेद शर्ट और काली टोपी पहने एक युवक ने बाइक पर सवार होकर उनके पास आकर गलत तरीके से छूने और अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। खिलाड़ियों ने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया।


    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?

    इस घटना के बाद महिला वर्ल्ड कप खेलने आए सभी देशों में भारत की किरकिरी हो रही है। खासतौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे लेकर काफी तीखा रिएक्शन दिया है। इस घटना के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार सुबह एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है “क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात की पुष्टि करता है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों के साथ इंदौर में एक व्यक्ति ने अनुचित व्यवहार किया। यह घटना उस समय हुई, जब वे होटल से कैफे की ओर जा रही थीं। टीम सुरक्षा ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और जांच चल रही है।”

    इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

    देश की छवि को नुकसान- BCCI

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बयान जारी किया। बोर्ड ने इस घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” और “देश की छवि को धूमिल करने वाला” बताया।

    BCCI ने कहा कि भारत खेल भावना, सम्मान और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, और इस तरह की घटनाएं उन मूल्यों के विपरीत हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट खड़ा है।

    देश-विदेश में उठने लगे हैं सवाल

    सोशल मीडिया पर #ShameInIndore और #WomenSafetyInIndia जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों यूज़र्स ने इस घटना पर अपना गुस्सा जताया और स्थानीय प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि भारत को वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करनी है, तो खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए ठोस और विश्वसनीय व्यवस्था होनी चाहिए।

    इंदौर की पहचान पर सवाल

    इंदौर, जिसे उसकी स्वच्छता, अनुशासन और मेहमाननवाजी के लिए देश भर में सराहा जाता है, अब इस घटना के कारण आलोचना के घेरे में है। शहर के नागरिकों ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे देश कितना भी आधुनिक या विकसित क्यों न हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब हमें ईमानदारी से तलाशना होगा।

