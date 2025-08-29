Daruma Doll: पीएम मोदी को जापान में डारूमा डॉल भेंट, क्यों मानी जाती है यह खास
पीएम मोदी की जापान यात्रा 2025: प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट करना विश्वास और सम्मान का संदेश देता है। जापानी परंपरा में, दारुमा गुड़िया देना किसी के अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के दृढ़ संकल्प में विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतीकात्मक उपहार को भेंट करके, जापान ने सद्भावना दिखाई और मोदी की सफलता और मजबूत भारत-जापान संबंधों की कामना की।
Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 06:24:05 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:32:27 PM (IST)
पीएम मोदी को भेंट की गई डारूमा डॉल।
HighLights
- डारूमा डॉल जापान के सांस्कृतिक प्रतीकों में एक है।
- गोल, खोखली और आमतौर पर लाल रंग से रंगी हुई।
- इसका चेहरा सख्त होता है। हाथ या पैर नहीं होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29-30 अगस्त तक जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, उन्हें एक पारंपरिक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। शोरिनज़ान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। इस उपहार का न केवल जापान में सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक जड़ें भारत से जुड़ी हैं, जो इस भाव को गहरा प्रतीकात्मक बनाती हैं।
मानी जाती है सांस्कृतिक प्रतीक
दारुमा गुड़िया जापान के सबसे पहचानने योग्य सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है। गोल, खोखली और आमतौर पर लाल रंग से रंगी हुई, इसका चेहरा सख्त होता है लेकिन इसमें हाथ या पैर नहीं होते हैं। यह आकृति बोधिधर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जो 5वीं-6वीं शताब्दी में ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय भारतीय भिक्षु को दिया जाता है। गुड़िया का डिज़ाइन इस विश्वास को दर्शाता है कि बोधिधर्म ने इतने लंबे समय तक ध्यान किया कि उन्होंने अपने अंगों का उपयोग खो दिया। इसे नीचे गिराए जाने पर भी सीधा खड़ा होने के लिए बनाया गया है, जो लचीलापन और दृढ़ता का प्रतीक है। जापानी घरों और मंदिरों में, दारुमा को सौभाग्य और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है।
क्या कहती है जापानी परंपरा
- जापानी परंपरा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य निर्धारित करता है या कोई इच्छा करता है, तो वे एक दारुमा गुड़िया खरीदते हैं और उसकी एक आँख को रंग देते हैं।
- एक बार लक्ष्य पूरा हो जाने पर, सफलता को चिह्नित करने के लिए दूसरी आँख को रंग दिया जाता है।
- इस प्रथा ने नए साल के जश्न और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मील के पत्थर के दौरान दारुमा गुड़िया को लोकप्रिय बना दिया है।
- गुड़िया सबसे प्रसिद्ध रूप से ताकासाकी, गुनमा प्रान्त में निर्मित की जाती हैं, जहाँ शिल्पकार दो शताब्दियों से अधिक समय से इन्हें बना रहे हैं।
- वर्ष के अंत में, पुरानी दारुमा गुड़िया को दारुमा कुयो नामक एक अनुष्ठानिक जलाने की रस्म के लिए मंदिरों में लौटा दिया जाता है, जो पिछले प्रयासों का सम्मान करती है और नई शुरुआत को प्रेरित करती है।
- भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध दारुमा गुड़िया की उत्पत्ति में स्पष्ट है।
तमिलनाडु से यह है कनेक्शन
माना जाता है कि बोधिधर्म का जन्म कांचीपुरम, तमिलनाडु में हुआ था, उन्होंने 5 वीं शताब्दी में बौद्ध जीवन शैली को साझा करने के लिए चीन की यात्रा की। उनकी शिक्षाओं ने चीन में चान बौद्ध धर्म के विकास का नेतृत्व किया, जो बाद में जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म में बदल गया। उनके लंबे ध्यान की कहानी ने दारुमा गुड़िया के स्व-सुधार डिजाइन को प्रेरित किया। यह डिजाइन जापानी कहावत "नानाकोरोबी याओकी" को दर्शाता है, जिसका अर्थ है "सात बार गिरो, आठ बार उठो।" प्रधान मंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट करना विश्वास और सम्मान का संदेश देता है।
भेंट करने के यह हैं मायने
- जापानी परंपरा में, दारुमा गुड़िया देना किसी के अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के दृढ़ संकल्प में विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस प्रतीकात्मक उपहार को भेंट करके, जापान ने सद्भावना दिखाई और मोदी की सफलता और मजबूत भारत-जापान संबंधों की कामना की।
- दारुमा का चयन अपनी भारतीय जड़ों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देता है।
- पीएम मोदी को उपहार में दी गई दारुमा गुड़िया केवल एक सांस्कृतिक कलाकृति नहीं थी, बल्कि साझा लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी।
- भारत की बौद्ध विरासत में निहित और जापानी परंपरा में अपनाई गई, इस भाव ने इस बात को पुष्ट किया कि कैसे आध्यात्मिक इतिहास आधुनिक कूटनीति को आकार देना जारी रखता है।