प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29-30 अगस्त तक जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, उन्हें एक पारंपरिक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। शोरिनज़ान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। इस उपहार का न केवल जापान में सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक जड़ें भारत से जुड़ी हैं, जो इस भाव को गहरा प्रतीकात्मक बनाती हैं।

मानी जाती है सांस्‍कृतिक प्रतीक दारुमा गुड़िया जापान के सबसे पहचानने योग्य सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है। गोल, खोखली और आमतौर पर लाल रंग से रंगी हुई, इसका चेहरा सख्त होता है लेकिन इसमें हाथ या पैर नहीं होते हैं। यह आकृति बोधिधर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जो 5वीं-6वीं शताब्दी में ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय भारतीय भिक्षु को दिया जाता है। गुड़िया का डिज़ाइन इस विश्वास को दर्शाता है कि बोधिधर्म ने इतने लंबे समय तक ध्यान किया कि उन्होंने अपने अंगों का उपयोग खो दिया। इसे नीचे गिराए जाने पर भी सीधा खड़ा होने के लिए बनाया गया है, जो लचीलापन और दृढ़ता का प्रतीक है। जापानी घरों और मंदिरों में, दारुमा को सौभाग्य और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है।