अगले हफ्ते मिल सकते हैं Donald Trump और PM Modi, जानें क्या होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-अमेरिका संबंधों में नई हलचल देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता आसियान की बैठक और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान आमने-सामने बैठेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में व्यापार, ऊर्जा और कृषि सहयोग पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई दौर की अनौपचारिक बातचीत के बाद अब व्यापारिक वार्ता में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि संभावित समझौते में भारतीय निर्यात पर लगे टैरिफ में कटौती का रास्ता खुल सकता है।
सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि वे अपने “अच्छे दोस्त” मोदी के साथ जल्द ही मिलने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उन्हें उम्मीद है भारत रूस से तेल खरीद को समझौते के तहत कम करेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा संतुलन पर असर पड़ेगा।
इस मुलाकात को भारत-अमेरिका संबंधों में एक अहम कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देश वैश्विक व्यापार और सुरक्षा मसलों पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं।
इसे भी पढ़ें... MP पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सात IPS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट