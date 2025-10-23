अगले हफ्ते मिल सकते हैं Donald Trump और PM Modi, जानें क्या होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-अमेरिका संबंधों में नई हलचल देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता आसियान की बैठक और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान आमने-सामने बैठेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है।

व्यापारिक वार्ता में सकारात्मक प्रगति सूत्रों के अनुसार, बैठक में व्यापार, ऊर्जा और कृषि सहयोग पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई दौर की अनौपचारिक बातचीत के बाद अब व्यापारिक वार्ता में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि संभावित समझौते में भारतीय निर्यात पर लगे टैरिफ में कटौती का रास्ता खुल सकता है।