Trump का प्रहार... अमेरिका में 39 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन, लिस्ट में शामिल हुए 7 और देश

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 04:15:10 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 04:15:10 PM (IST)
    1. 39 देशों के लिए अमेरिका ने यात्रा प्रतिबंध बढ़ाया
    2. बैन की लिस्ट में सीरिया और माली भी शामिल
    3. ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति के साथ वार्ता की थी

    डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने 'अमेरिका फर्स्ट' और राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे को और सख्त करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध (Travel Ban) के दायरे का विस्तार करते हुए सीरिया समेत सात और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी है। इस नए आदेश के बाद अब अमेरिका में प्रतिबंधित देशों की कुल संख्या 39 तक पहुंच गई है।

    इन नए देशों पर लगा प्रतिबंध

    व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक घोषणापत्र के अनुसार, अब बर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया और फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों वाले नागरिक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, लाओस और सिएरा लियोन, जिन पर पहले केवल आंशिक प्रतिबंध थे, अब उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।


    सीरिया नीति पर विरोधाभास?

    ट्रंप का यह फैसला थोड़ा हैरान करने वाला भी है। पिछले महीने ही उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के साथ सकारात्मक वार्ता की थी और सीरिया की मदद का वादा किया था। अल-शारा अल-कायदा के पूर्व कमांडर रहे हैं, जिन पर वाशिंगटन ने लंबे समय तक आतंकी होने का प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, सुरक्षा चिंताओं को सर्वोपरि रखते हुए ट्रंप ने सीरियाई नागरिकों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।

    6 महीने पहले भी लिया था बड़ा फैसला

    यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा सख्त कदम उठाया हो। इससे पहले जून में भी उन्होंने 12 देशों पर पूर्ण और 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि विदेशी आतंकवादियों और संदिग्ध सुरक्षा खतरों से देश को बचाने के लिए यह 'अत्यधिक जांच' (Extreme Vetting) और यात्रा प्रतिबंध अनिवार्य हैं।

