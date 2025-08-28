मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'अगर इंडिया नहीं झुकता है...', टैरिफ को लेकर अब ट्रंप के सलाहकार ने दी भारत को धमकी

    Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने टैरिफ को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने भारत को 'जिद्दी' बताते हुए दोनों देशों के बीच वार्ताओं को जटिल बताया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 05:13:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 05:17:16 PM (IST)
    'अगर इंडिया नहीं झुकता है...', टैरिफ को लेकर अब ट्रंप के सलाहकार ने दी भारत को धमकी
    टैरिफ को लेकर अब ट्रंप के सलाहकार ने दी भारत को धमकी

    HighLights

    1. ट्रंप के सलाहकार ने दी भारत सरकार को धमकी
    2. रूसी तेल खरीद के खिलाफ धमकी दी
    3. स्कॉट बेसेन्ट से मेल खाती है हैसेट की टिप्पणी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की दुनियाभर में चर्चा हुई। ट्रंप के इस फैसले का खुद अमेरिकी सांसदों ने भी विरोध किया। इस बीच ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने उन्हीं की तरह बात की है और भारत को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत रूसी कच्चे तेल के व्यापार पर लगाम लगाने में विफल रहता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी तरीके से टैरिफ नहीं हटाने वाले हैं।

    केविन हैसेट ने बोला भारत पर हमला

    उन्होंने भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अमेरिकी प्रोडक्टस के लिए बाजार खोलने के लिए जिद्दी रुख अपना रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका-भारत की व्यापार वार्ता भी अब 'जटिल' हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत इस मामले में नहीं झुकता है तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा करेंगे।

    बुधवार से लागू हो गया टैरिफ

    बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया, जो ब्राजील के अलावा किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। इसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। हैसेट ने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए लंबा दृष्टिकोण अपनाना होगा।

    यह भी पढ़ें- मोदी ने क्यों नहीं उठाया Trump का फोन? अमेरिका से बार-बार आ रहा कॉल, भरोसे की कमी बनी बड़ी बाधा

    स्कॉट बेसेन्ट से मेल खाती है हैसेट की टिप्पणी

    उन्होंने कहा, 'जब आप व्यापार वार्ताओं को देखते हैं, तो हम सभी ने एक सबक सीखा है कि आपको अपनी नजर क्षितिज पर रखनी होगी और यह समझना होगा कि अंतिम स्थिति तक पहुंचने से पहले उतार-चढ़ाव आते रहेंगे।' ट्रम्प के सलाहकार की टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट की पूर्व की टिप्पणियों से मेल खाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पर ज्यादा टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद की वजह से है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.