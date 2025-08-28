'अगर इंडिया नहीं झुकता है...', टैरिफ को लेकर अब ट्रंप के सलाहकार ने दी भारत को धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की दुनियाभर में चर्चा हुई। ट्रंप के इस फैसले का खुद अमेरिकी सांसदों ने भी विरोध किया। इस बीच ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने उन्हीं की तरह बात की है और भारत को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत रूसी कच्चे तेल के व्यापार पर लगाम लगाने में विफल रहता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी तरीके से टैरिफ नहीं हटाने वाले हैं।

केविन हैसेट ने बोला भारत पर हमला उन्होंने भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अमेरिकी प्रोडक्टस के लिए बाजार खोलने के लिए जिद्दी रुख अपना रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका-भारत की व्यापार वार्ता भी अब 'जटिल' हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत इस मामले में नहीं झुकता है तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा करेंगे।