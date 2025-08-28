मोदी ने क्यों नहीं उठाया Trump का फोन? अमेरिका से बार-बार आ रहा कॉल, भरोसे की कमी बनी बड़ी बाधा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बात करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। जर्मनी के अखबार फ्रैंकफुर्टर अलगेमाइने के अनुसार, ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में चार बार संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

आपसी भरोसे की कमी सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप के कार्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को संदेश तो मिला, लेकिन उसे आगे बढ़ाने में उत्साह नहीं दिखाया गया। असली वजह आपसी भरोसे की कमी मानी जा रही है। भारत के नीति निर्धारकों को आशंका है कि अगर वार्ता होती भी है तो अमेरिकी पक्ष उसे अपने हिसाब से पेश कर सकता है।