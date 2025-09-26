ट्रंप का एक और 'टैरिफ बम'... दवाओं पर 100, किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30 फीसदी शुल्क, 1 अक्टूबर से लागू

एजेंसी, वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ का खेल खेला है। ट्रंप ने गुरुवार को कई चीजों पर टैरिफ लगाने का एलान किया है, जिसमें अमेरिका में आयात होने वाली, दवाएं, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और असबाबवाला फर्नीचर शामिल है। इसे लेकर ट्रंप की ओर से यह जानकारी ट्रुथ सोशल पोस्ट किया गया है।

ट्रंप के पोस्ट के अनुसार, वह एक अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100 प्रतिशत, रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत, असबाबवाला फर्नीचर पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत आयात कर लगाएंगे। ट्रंप के इस अतिरिक्त टैरिफ के फैसले से अमेरिका में मुद्रा स्फीति बढ़ने का खतरा है।

राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के अनुसार, दवा शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जो यूएसए में ही अपने सामान को मैन्यूफैक्चर कर रहे हैं। ट्रंप के इस नए फैसले से अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर में लागत बढ़ने की संभावना है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अमेरिका में पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसे में इन वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के कारण वहां मुद्रास्फीति के और अधिक बढ़ने का खतरा है। अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका का आर्थिक विकास धीमा होने का भी खतरा है । वहां पर नियोक्ता पहले से ही ट्रंप ने पिछले आयात करों के कारण अनिश्चतताओं के जूझ रहे हैं। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर वहां के बाजारों पर पड़ेगा।