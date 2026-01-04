Venezuela पर हमले के बाद दुनिया को अमेरिका का बड़ा पैगाम, विदेश मंत्री ने अल्टीमेटम देते हुए कहा '......... उसका भी यही यही हाल होगा'

डिजिटल डेस्क। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से जुड़ी घटनाएं वैश्विक राजनीति में हलचल मचा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में 150 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट्स काराकास में उतरे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। इसके बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दुनिया भर के देशों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ उठाया गया कदम केवल एक देश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी सरकारों और नेताओं के लिए संदेश है जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं।