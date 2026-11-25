डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। मध्यावधि चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। बुधवार को वैश्विक व्यापार जगत में नई हलचल पैदा करते हुए उन्होंने भारत समेत 14 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर 25 फीसदी तक का नया टैरिफ लगाने की योजना पेश की है।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, दुनिया के बाजारों में जरूरत से ज्यादा औद्योगिक सामान भरने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रस्तावित फैसले का सबसे गहरा असर चीन पर पड़ेगा, जिस पर पहले से लागू शुल्कों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत का नया टैक्स लगाया जाएगा।

चीन को झेलनी होगी 20% अतिरिक्त शुल्क की मार ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति के तहत चीन को सबसे ज्यादा 20 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना होगा। वाशिंगटन का मानना है कि बीजिंग बेहद सस्ती दरों पर स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और सौर ऊर्जा उपकरण बाजार में उतारकर वैश्विक व्यापार संतुलन बिगाड़ रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नया शुल्क ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए लगभग 25 प्रतिशत टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त रूप से लागू होगा। हालांकि, 30 अरब डॉलर मूल्य के उन चुनिंदा चीनी उत्पादों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, जिन पर दोनों देश आपसी सहमति से टैक्स कम करने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।