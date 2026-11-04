अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स का परचम, बहुमत खोकर बैकफुट पर आए ट्रंप; जाहिर की अपनी अगली चाल

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेट्स ने सीनेट में 51 और प्रतिनिधि सभा में 218 का जादुई आंकड़ा पार कर ट्रंप प्रशासन के सामने मजबूत चुनौती खड़ी कर दी है। अब ट्रंप की ताकत बेहद सीमित हो गई है।

मध्यावधि चुनावों में सत्ताधारी दल को फिर मिली शिकस्त अमेरिकी चुनावी इतिहास का रुख इस बार भी नहीं बदला। पिछले 21 मध्यावधि चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 बार मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस सियासी सिलसिले को केवल 1998 में बिल क्लिंटन और 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ही तोड़ पाए थे, जब उनके कार्यकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी ने जीत दर्ज की थी।