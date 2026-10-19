हवा में खुल गया भारतीय एयर एम्बुलेंस का दरवाजा, ढाका में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, मरीज की मौत

डिजिटल डेस्क, ढाका। अगरतला से कोलकाता जा रही एक भारतीय एयर एम्बुलेंस को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। विमान करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसका दरवाजा आंशिक रूप से खुल गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

विमान को सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन उसमें सवार 56 वर्षीय महिला मरीज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। विमान में सवार अन्य छह लोग सुरक्षित हैं।

यह घटना रविवार को बीचक्राफ्ट किंग एयर C90A विमान में हुई। तकनीकी खराबी के कारण दरवाजा हवा में ही आंशिक रूप से खुलने के बाद पायलट ने तत्काल विमान को ढाका में उतारने का फैसला लिया।

एयर एम्बुलेंस में सवार थे सात लोग