Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से डोली रूस की धरती, सुनामी का अलर्ट जारी, दहशत में लोग

    Earthquake: रूस का कमचटका (Russia Kamchatka) क्षेत्र एक बार फिर तेज भूकंप के झटकों से कांप उठा। शनिवार को आए इस शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता अलग-अलग संस्थानों ने 7.1 से 7.4 मैग्नीट्यूड बताई है। सुनामी चेतावनी केंद्र ने संभावित खतरनाक लहरों की चेतावनी (Tsunami Warning Issued) जारी की है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 09:58:08 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 09:58:08 AM (IST)
    HighLights

    1. रूस के कमचटका में शक्तिशाली भूकंप
    2. भूकंप से रूस में दहशत का माहौल बना
    3. सुनामी अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता

    एजेंसी, नईदिल्ली: रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचटका (Earthquake Russia Kamchatka) में शनिवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस (GFZ) ने भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई पर बताया। वहीं, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी तीव्रता 7.4 मैग्नीट्यूड और गहराई 39.5 किलोमीटर दर्ज की।

    भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से लगभग 111 किलोमीटर पूर्व में था। USGS ने शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई थी, बाद में इसे घटाकर 7.4 कर दिया गया।

    सुनामी का अलर्ट जारी (Tsunami Warning Issued)

    प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने जानकारी दी कि इस भूकंप से रूस के तटों पर एक मीटर तक ऊंची खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। हालांकि, जापान और हवाई जैसे क्षेत्रों में 30 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की लहरें देखने की संभावना है।

    कमचटका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार झटके महसूस हो रहे हैं। इससे पहले जुलाई में यहां अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया था, जिसने प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी पैदा की थी। उस दौरान हवाई से लेकर जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। शनिवार को आए इस भूकंप ने एक बार फिर क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल बना दिया है।

