Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से डोली रूस की धरती, सुनामी का अलर्ट जारी, दहशत में लोग

एजेंसी, नईदिल्ली: रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचटका (Earthquake Russia Kamchatka) में शनिवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस (GFZ) ने भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई पर बताया। वहीं, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी तीव्रता 7.4 मैग्नीट्यूड और गहराई 39.5 किलोमीटर दर्ज की।
भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से लगभग 111 किलोमीटर पूर्व में था। USGS ने शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई थी, बाद में इसे घटाकर 7.4 कर दिया गया।
प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने जानकारी दी कि इस भूकंप से रूस के तटों पर एक मीटर तक ऊंची खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। हालांकि, जापान और हवाई जैसे क्षेत्रों में 30 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की लहरें देखने की संभावना है।
EQ of M: 7.0, On: 13/09/2025 08:07:57 IST, Lat: 53.32 N, Long: 159.92 E, Depth: 60 Km, Location: Near East Coast of Kamchatka.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/HGMpkUoiGj
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 13, 2025
कमचटका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार झटके महसूस हो रहे हैं। इससे पहले जुलाई में यहां अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया था, जिसने प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी पैदा की थी। उस दौरान हवाई से लेकर जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। शनिवार को आए इस भूकंप ने एक बार फिर क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल बना दिया है।
