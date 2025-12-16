Elon Musk का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 600 अरब डॉलर की संपत्ति पार करने वाले पहले इंसान बने, स्पेसएक्स-टेस्ला ने बढ़ाया खजाना

डिजिटल डेस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk ) ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। फोर्ब्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करते हुए करीब 677 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह उपलब्धि अब तक किसी भी इंसान ने हासिल नहीं की थी।

स्पेसएक्स बनी दौलत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मस्क की नेटवर्थ में आई इस जबरदस्त उछाल के पीछे उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की अहम भूमिका रही। हाल ही में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर करीब 800 अरब डॉलर हो गई है। मस्क के पास स्पेसएक्स में लगभग 42 फीसदी हिस्सेदारी है, जिससे केवल वैल्यूएशन बढ़ने के कारण ही उनकी संपत्ति में करीब 168 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

गौरतलब है कि अक्टूबर में मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और अब उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2026 में आ सकता है स्पेसएक्स का आईपीओ स्पेसएक्स की यह नई वैल्यूएशन एक टेंडर ऑफर के जरिए सामने आई है, जो अगस्त के मुकाबले दोगुनी बताई जा रही है। कंपनी की योजना 2026 में आईपीओ लाने की है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग माना जा रहा है। टेस्ला ने भी बढ़ाया मस्क का खजाना मस्क की दौलत बढ़ाने में उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का भी योगदान रहा। साल 2025 में अब तक टेस्ला के शेयर करीब 13 फीसदी चढ़ चुके हैं। मस्क के पास कंपनी में लगभग 12 फीसदी हिस्सेदारी है। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में करीब 4 फीसदी की तेजी देखी गई, जब मस्क ने बताया कि कंपनी की रोबोटैक्सी तकनीक का परीक्षण हो रहा है, जिसमें अब आगे की सीट पर सेफ्टी मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ रही।