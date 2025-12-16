Elon Musk का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 600 अरब डॉलर की संपत्ति पार करने वाले पहले इंसान बने, स्पेसएक्स-टेस्ला ने बढ़ाया खजाना

डिजिटल डेस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk ) ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। फोर्ब्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करते हुए करीब 677 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह उपलब्धि अब तक किसी भी इंसान ने हासिल नहीं की थी।
मस्क की नेटवर्थ में आई इस जबरदस्त उछाल के पीछे उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की अहम भूमिका रही। हाल ही में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर करीब 800 अरब डॉलर हो गई है। मस्क के पास स्पेसएक्स में लगभग 42 फीसदी हिस्सेदारी है, जिससे केवल वैल्यूएशन बढ़ने के कारण ही उनकी संपत्ति में करीब 168 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
गौरतलब है कि अक्टूबर में मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और अब उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
स्पेसएक्स की यह नई वैल्यूएशन एक टेंडर ऑफर के जरिए सामने आई है, जो अगस्त के मुकाबले दोगुनी बताई जा रही है। कंपनी की योजना 2026 में आईपीओ लाने की है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग माना जा रहा है।
मस्क की दौलत बढ़ाने में उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का भी योगदान रहा। साल 2025 में अब तक टेस्ला के शेयर करीब 13 फीसदी चढ़ चुके हैं। मस्क के पास कंपनी में लगभग 12 फीसदी हिस्सेदारी है।
सोमवार को टेस्ला के शेयरों में करीब 4 फीसदी की तेजी देखी गई, जब मस्क ने बताया कि कंपनी की रोबोटैक्सी तकनीक का परीक्षण हो रहा है, जिसमें अब आगे की सीट पर सेफ्टी मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ रही।
नवंबर में टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने मस्क के लिए करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के पे पैकेज को मंजूरी दी थी। यह कॉरपोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि मस्क टेस्ला को सिर्फ ईवी कंपनी नहीं, बल्कि एआई और रोबोटिक्स की दिग्गज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं।
एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI भी सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 15 अरब डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की बातचीत कर रही है, जिससे इसकी वैल्यूएशन करीब 230 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम पर मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स या xAI की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बाजार और निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है। मस्क की संपत्ति अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति से सैकड़ों अरब डॉलर आगे निकल चुकी है और वे तेजी से दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं।