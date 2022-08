Finland: फिनलैंड की 36 वर्षीय प्रधानमंत्री सना मरीन के सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से बवाल मच गया है। इस वीडियो में सना शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो को लेकर विपक्षी पार्टी की नेता रीका पूरा ने कहा कि एक पीएम को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। कुछ ने तो सना पर ड्रग इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए।

आरोपों पर दी सफाई

आरोपों का पीएम सना मरीन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'उन्हें लगता है कि अपने व्यवहार में किसी भी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा ऐसी ही रहेंगी जैसी वे हमेशा से थीं।' मरीन ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद नाराजगी है कि मेरे पार्टी के प्राइवेट पलों को सार्वजनिक कर दिया गया।

ड्रग्स टेस्ट करवाया

उन्होंने कहा, 'मैंने पार्टी में अल्कोहल के अलावा किसी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। ड्रग्स तो युवावस्था में भी नहीं ली।' मैंने डांस किया, गाया व पार्टी की और वे काम किए जो पूरी तरह से कानूनी हैं। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ड्रग्स टेस्ट करा लिया है। इसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते आएगी।

The stuff of nightmares for me. These are the kinds of people I used to avoid even being around, let alone partying with, in high school and college. I never understood how people considered this kind of "party" fun. I'm sure they'll fit right in at NATO pic.twitter.com/Z870YAG6rC

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) August 18, 2022