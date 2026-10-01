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कॉकपिट में खूनी जंग! घायल होकर भी डटे रहे भारतीय पायलट, चाकू के जख्म सहकर टाला 9/11 जैसा हमला

दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की एक कमर्शियल फ्लाइट (FZ 1073) में बुधवार को हवा में भयानक खूनी संघर्ष देखने को मिला।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 03:32:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 03:35:17 PM (IST)
कॉकपिट में खूनी जंग! घायल होकर भी डटे रहे भारतीय पायलट, चाकू के जख्म सहकर टाला 9/11 जैसा हमला
भारतीय मूल के साहसी कैप्टन स्मित मछार

HighLights

  1. ओमानी को-पायलट ने प्लेन क्रैश और हाइजैक की कोशिश की
  2. भारतीय कैप्टन स्मित मछार ने जख्मी होकर भी साजिश नाकाम की
  3. इजराइली पीएम नेतन्याहू ने 9/11 जैसे आतंकी हमले का दावा किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की एक कमर्शियल फ्लाइट (FZ 1073) में बुधवार को हवा में भयानक खूनी संघर्ष देखने को मिला। फ्लाइट में मौजूद ओमानी मूल के को-पायलट ने उड़ान के दौरान अचानक हमला कर दिया और विमान को क्रैश करने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय मूल के साहसी कैप्टन स्मित मछार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी सूझबूझ से 27 बच्चों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि को-पायलट प्लेन को हाइजैक कर इजराइल की धरती पर अमेरिका में हुए 9/11 जैसे भयावह आतंकी हमले को दोहराने की साजिश रच रहा था।


कॉकपिट में 2 मिनट का खौफ: 17 हजार फीट नीचे गिरा विमान

यह खौफनाक घटना बुधवार सुबह तब घटी जब विमान ने सुबह 7:35 बजे दुबई से उड़ान भरी थी। उड़ान के लगभग ढाई घंटे बाद, सुबह 10:01 बजे जब प्लेन जॉर्डन के एयरस्पेस में था, तब ओमानी को-पायलट ने पेन नाइफ (छोटा चाकू) निकालकर मुख्य पायलट कैप्टन स्मित मछार पर हमला कर दिया।

हमले में कैप्टन स्मित के लहूलुहान होते ही को-पायलट ने विमान का कंट्रोल छीन लिया और प्लेन को तेजी से नीचे की ओर मोड़ा, जिससे विमान ने महज दो मिनट में 17 हजार फीट का गोता खाया। कॉकपिट से आ रही मारपीट और चीख-पुकार की आवाजों के बाद केबिन में अफरा-तफरी मच गई।

एयर मार्शल और ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने संभाला मोर्चा

घटना के वक्त फ्लाइट में इजराइली खुफिया एजेंसी 'शिनबेत' के एजेंट सादे कपड़ों में एयर मार्शल के रूप में मौजूद थे। स्थिति बिगड़ते देख एयर मार्शल और यात्रियों ने तुरंत कॉकपिट में प्रवेश किया और हमलावर को-पायलट को दबोचकर रस्सियों से बांध दिया।

दोनों मुख्य पायलटों के जख्मी होने के कारण विमान में यात्री के रूप में सफर कर रहे 'ऑफ-ड्यूटी' पायलटों ने तुरंत कॉकपिट का कंट्रोल संभाला। जॉर्डन एयरस्पेस से सऊदी अरब की ओर बढ़ते ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने सुरक्षा के लिए 6 इजराइली फाइटर जेट्स को रवाना किया, जिन्होंने विमान को एस्कॉर्ट किया। सुबह 11:31 बजे विमान की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आरोपी को-पायलट फिलहाल सऊदी पुलिस की हिरासत में है।

कौन हैं 174 जिंदगियों के रखवाले कैप्टन स्मित मछार?

भारत के रहने वाले जांबाज कैप्टन स्मित मछार नागरिक उड्डयन क्षेत्र का एक जाना-माना नाम हैं। फ्लाईदुबई से जुड़ने से पहले उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) में सेवाएं दी हैं। उनके पास 9,500 घंटे से अधिक की उड़ान का विस्तृत अनुभव है, जिसमें से 6,400 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने 'पायलट-इन-कमांड' (Commander) के रूप में बिताया है।

9/11 हमला: जब विमानों को हथियार बनाकर हिला दी गई थी दुनिया

इजराइली पीएम द्वारा इस घटना की तुलना जिस 9/11 (11 सितंबर 2001) के हमले से की गई है, वह मानव इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक है:

अल-कायदा की साजिश: 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 कमर्शियल पैसेंजर विमानों को एक साथ हाइजैक कर लिया था। इस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड मोहम्मद अट्टा था।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला:

  • सुबह 8:46 बजे पहला अपहृत विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया।

  • सुबह 9:03 बजे दूसरा विमान साउथ टावर से जा टकराया। कुछ ही देर में दोनों विशाल इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं।

  • सुबह 9:37 बजे तीसरा प्लेन अमरीकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन (वर्जीनिया) पर गिराया गया।

चौथा विमान (यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93) अमेरिकी संसद (कैपिटल) या व्हाइट हाउस को निशाना बनाने जा रहा था, लेकिन यात्रियों के विद्रोह के कारण आतंकियों ने उसे पेन्सिलवेनिया के एक खेत में क्रैश कर दिया।

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इस भीषण हमले में लगभग 3,000 बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने 'ग्लोबल वार ऑन टेरर' (आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध) की शुरुआत की और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। वहीं, दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में कैप्टन स्मित मछार द्वारा दिखाई गई अदम्य बहादुरी ने 9/11 जैसी खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया।