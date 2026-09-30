पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूक की नोक पर फुटबॉल टीम को लूटा, मोबाइल, पैसे और सामान छीनकर बदमाश फरार

डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। कराची से 'मुख्यमंत्री गोल्ड कप टूर्नामेंट' में हिस्सा लेने जा रही एक क्षेत्रीय फुटबॉल टीम को हाईवे पर नकाबपोश लुटेरों ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की फुटबॉल टीम बस के जरिए क्वेटा की ओर बढ़ रही थी। यात्रा के दौरान मस्तंग और सरियाब के बीच 10 से 12 लैस बदमाशों ने बस को जबरन रुकवा लिया।

टीम मैनेजर जुल्फिकार अली भुट्टो के अनुसार, हमलावरों ने गनपॉइंट पर सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को बस से नीचे उतारा। बदमाशों ने खिलाड़ियों के मोबाइल फोन, नकदी समेत सभी कीमती सामान लूट लिए। प्रतिरोध करने पर कुछ खिलाड़ियों के साथ हाथापाई और अभद्रता भी की गई।