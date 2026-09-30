पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूक की नोक पर फुटबॉल टीम को लूटा, मोबाइल, पैसे और सामान छीनकर बदमाश फरार

डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। कराची से 'मुख्यमंत्री गोल्ड कप टूर्नामेंट' में हिस्सा लेने जा रही एक क्षेत्रीय फुटबॉल टीम को हाईवे पर नकाबपोश लुटेरों ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की फुटबॉल टीम बस के जरिए क्वेटा की ओर बढ़ रही थी। यात्रा के दौरान मस्तंग और सरियाब के बीच 10 से 12 लैस बदमाशों ने बस को जबरन रुकवा लिया।
टीम मैनेजर जुल्फिकार अली भुट्टो के अनुसार, हमलावरों ने गनपॉइंट पर सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को बस से नीचे उतारा। बदमाशों ने खिलाड़ियों के मोबाइल फोन, नकदी समेत सभी कीमती सामान लूट लिए। प्रतिरोध करने पर कुछ खिलाड़ियों के साथ हाथापाई और अभद्रता भी की गई।
इस वारदात के बाद बेबस खिलाड़ी किसी तरह क्वेटा पहुंचे और बलूचिस्तान के खेल मंत्री से संपर्क किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप किया और खिलाड़ियों के रहने तथा खाने-पीने के लिए दैनिक भत्ते की व्यवस्था कराई।
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सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मुहम्मद आजम ने बताया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण इस टीम को सड़क मार्ग से यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई थी। सुरक्षा हालात को देखते हुए अन्य सभी क्लबों को बस या ट्रेन से यात्रा न करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कराची वेस्ट की टीम ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया।
खराब सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फुटबॉल एसोसिएशनों ने अपनी टीमों को इस टूर्नामेंट में भेजने से साफ इनकार कर दिया था।