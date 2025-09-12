कौन है पूर्व CJ सुशीला कार्की, जिसे मिल सकती है नेपाल के अंतरिम सरकार की कमान

एजेंसी, नई दिल्ली। शीतल निवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अगुवाई में गुरुवार रात्रि हुई अहम बैठक में नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने पर सहमति बन गई है। यह फैसला राष्ट्रपति पौडेल द्वारा बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देल, वरिष्ठ कानूनविद् ओमप्रकाश अर्याल, स्वयं सुशीला कार्की समेत अन्य प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले जेन-जी समूह की ओर से भी सुशीला कार्की के नाम की सिफारिश की गई थी, जिससे कुछ लोग सहमत नहीं थे, लेकिन अंततः सहमति बन ही गई। बैठक में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया के साथ-साथ संसद भंग करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, हालांकि इस विषय पर मतभेद भी सामने आए।