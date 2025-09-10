France Protests: नेपाल के बाद फ्रांस में उबाल, पेरिस की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी; 200 से ज्यादा गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में भड़की हिंसा (Nepal Crisis) का असर अब फ्रांस तक पहुंच गया है। राजधानी पेरिस (France Protest) में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने शहर की कई सड़कों को जाम कर दिया। आगजनी की घटनाओं ने हालात और भी गंभीर बना दिए।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर भिड़ंत देखने को मिली। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान पुलिस ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन अलर्ट पर है।

पेरिस की सड़कों पर धुआं-धुआं पेरिस की सड़कों पर जगह-जगह धुआं उठता दिखाई दिया और लोग खौफ के माहौल में घरों में सिमट गए। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने शहर की रफ्तार थाम दी है। नेपाल में हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि पैरिस भी बवाल की चपेट में आ गया। यह भी पढ़ें- Nepal Crisis: जेल तोड़ने में जुटे आंदोलनकारी...आगजनी के बाद पुलिस से जबरदस्त झड़प; जानिए ताजा हाल भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हालात को काबू में लाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए हालात पर पूरी तरह नियंत्रण पाना फिलहाल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नेपाल से लेकर फ्रांस तक भड़की इस हिंसा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर यह असंतोष कब और कहां थमेगा।