    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 05:01:47 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 05:04:17 AM (IST)
    80 साल बाद व्हाइट हाउस पहुंचेगा सीरिया का राष्ट्रपति, रिश्तों में खुलेगा नया अध्याय
    80 साल बाद व्हाइट हाउस पहुंचेगा सीरिया का राष्ट्रपति

    डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वाशिंगटन में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की मेजबानी करेंगे। यह यात्रा खास इसलिए है क्योंकि लगभग आठ दशकों बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस दौरा होने जा रहा है।

    सीरियाई विदेश मंत्री असद अल-शबानी ने रविवार को बहरीन में कहा कि यह मुलाकात दमिश्क और वाशिंगटन के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया कि यह बैठक 10 नवंबर को होने की संभावना है। अल-शबानी के मुताबिक, “राष्ट्रपति अहमद अल-शरा नवंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस में होंगे। यह 80 वर्षों में पहली बार होगा जब कोई सीरियाई नेता वहां जाएगा यह एक ऐतिहासिक अवसर है।”


    अमेरिकी राजदूत की प्रतिक्रिया

    सीरिया में अमेरिकी राजदूत टाम बैरक ने उम्मीद जताई कि अहमद अल-शरा की इस यात्रा के दौरान आइएसआईएल (ISIS) के खिलाफ अमेरिका-नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की नई नींव रखी जा सकती है।

    दिसंबर में बशर अल-असद से सत्ता संभालने वाले अल-शरा अब उन देशों से संबंध सुधारने की कोशिश में हैं जिन्होंने असद शासन के दौरान सीरिया से दूरी बना ली थी। राजनयिकों के अनुसार, यह यात्रा न केवल कूटनीतिक दृष्टि से अहम होगी बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में संतुलन बदलने का संकेत भी दे सकती है।

