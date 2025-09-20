मेरी खबरें
    H1-B वीज़ा क्या है? कौन इसके योग्य है, लागत कितनी है, जानिये सारे सवालों के जवाब

    H1-B वीज़ा क्या है? कौन इसके योग्य है, लागत कितनी है, जानिये सारे सवालों के जवाब

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 06:54:01 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 08:06:53 PM (IST)
    H1-B वीज़ा क्या है? कौन इसके योग्य है, लागत कितनी है, जानिये सारे सवालों के जवाब
    H1-B वीज़ा।

    HighLights

    1. यह वीज़ा नियोक्ता-प्रायोजित के रूप में होता है।
    2. शुरुआत में यह तीन साल के लिए दिया जाता है।
    3. अधिकतम छह साल तक बढ़ाया जा सकता है।

    H1-B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए $100,000 वार्षिक वीज़ा शुल्क की आवश्यकता होगी और $1 मिलियन का “गोल्ड कार्ड” वीज़ा शुरू किया गया। यदि ये कदम कानूनी रूप से टिके रहते हैं, तो इनसे कीमतों में भारी वृद्धि होगी। कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा शुल्क $215 से बढ़ जाएगा। कई यूरोपीय देशों में आम निवेशक वीज़ा का शुल्क $10,000-$20,000 प्रति वर्ष से बढ़ जाएगा। यह भारत में लगभग 88 लाख रुपये होता है।

    H1-B वीज़ा क्या है?

    H-1B एक विशिष्ट अमेरिकी नौकरी और नियोक्ता से जुड़ा उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए एक अस्थायी वीज़ा है। यह अमेरिकी कंपनियों को प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

    योग्यता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों के पास आमतौर पर संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना आवश्यक है। यह वीज़ा नियोक्ता-प्रायोजित होता है, जिसका अर्थ है कि एक अमेरिकी कंपनी को कर्मचारी के लिए आवेदन करना होगा। यह शुरू में तीन साल के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम छह साल तक बढ़ाया जा सकता है।

    naidunia_image

    H1-B वीज़ा चर्चा में क्यों है?

    ट्रम्प ने H1-B वीज़ा शुल्क को सालाना $1,00,000 तक बढ़ाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, यह एक ऐसा कदम है जो अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

    इमिग्रेशन वकीलों और कंपनियों ने H-1B वीज़ा धारकों या उनके परिवार के सदस्यों, जो वर्तमान में काम या छुट्टी के लिए अमेरिका से बाहर हैं, से अगले 24 घंटों के भीतर लौटने के लिए कहा है, अन्यथा घोषणा के 21 सितंबर को 12:01 बजे से लागू होने के बाद उन्हें फंसे रहने और अमेरिका में प्रवेश से वंचित होने का जोखिम है।

    H1-B वीज़ा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

    तकनीक, इंजीनियरिंग या स्वास्थ्य सेवा जैसे विशेष क्षेत्र में स्नातक की डिग्री या समकक्ष। आप स्वयं आवेदन नहीं कर सकते—एक अमेरिकी नियोक्ता को आपको एक वैध नौकरी प्रस्ताव के साथ प्रायोजित करना होगा। उचित वेतन सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को एक श्रम शर्त आवेदन भी दाखिल करना होगा। फ्रीलांसर और जिनके पास योग्य नौकरी नहीं है, वे पात्र नहीं हैं।

    naidunia_image

    H1-B वीज़ा की लागत क्या है (20 सितंबर, 2025 तक)?

    2025 तक, H-1B वीज़ा शुल्क में $460 मूल दाखिल शुल्क, $500 धोखाधड़ी निवारण शुल्क और नियोक्ता के आकार के आधार पर $750 या $1,500 का प्रशिक्षण शुल्क शामिल है। 50+ कर्मचारियों वाले और H-1B/L-1 वीज़ा पर आधे से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता अतिरिक्त $4,000 का भुगतान करते हैं। तेज़ स्वीकृति के लिए वैकल्पिक प्रीमियम प्रसंस्करण की लागत $2,805 है। ये शुल्क आमतौर पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं।

    ट्रम्प H1-B वीज़ा शुल्क क्यों बढ़ा रहे हैं

    ट्रम्प ने कहा कि उस कार्यक्रम के दुरुपयोग को दूर करने के लिए H-1B कार्यक्रम का उपयोग करने की मांग करने वाली कंपनियों पर उच्च लागत लगाना आवश्यक है, जबकि कंपनियों को अभी भी सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति है।

    अमेरिकी नौकरियों की परवाह करने के बावजूद ट्रम्प को आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है

    आलोचकों का कहना है कि H-1B स्पॉट अक्सर अद्वितीय कौशल आवश्यकताओं वाले वरिष्ठ पदों के बजाय प्रवेश-स्तर की नौकरियों में जाते हैं। और जबकि कार्यक्रम अमेरिकी वेतन को कम करने या अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित करने वाला नहीं है, आलोचकों का कहना है कि कंपनियां नौकरियों को सबसे कम कौशल स्तर पर वर्गीकृत करके कम भुगतान कर सकती हैं, भले ही काम पर रखे गए विशिष्ट कर्मचारियों के पास अधिक अनुभव हो।

    परिणामस्वरूप, कई अमेरिकी कंपनियों को भारत में विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा और अमेरिका में आईबीएम और कॉग्निजेंट जैसी परामर्श कंपनियों को हेल्प डेस्क, प्रोग्रामिंग और अन्य बुनियादी कार्यों को अनुबंधित करना सस्ता लगता है। ये परामर्श कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, अक्सर भारत से, और उन्हें पैसे बचाने की चाहत रखने वाले अमेरिकी नियोक्ताओं को अनुबंधित करती हैं।

    (एजेंसी से इनपुट के साथ)

