H-1B Visa Fee Hike: ट्रंप के फैसले का अमेरिका में विरोध, छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स होंगे बर्बाद...इन सेक्टर पर पड़ेगा असर

एजेंसी, नईदिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Doland Trump) की ओर से एच-1बी वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी (H1B Visa Fee Hike) का फैसला देश के भीतर ही विवाद का कारण बन गया है। अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ और ‘निरर्थक’ करार दिया है। उनका कहना है कि यह निर्णय अमेरिका की अर्थव्यवस्था, नवाचार और तकनीकी उद्योग पर गंभीर असर डालेगा।

सांसदों और नेताओं का विरोध भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णामूर्ति ने कहा कि यह फैसला अमेरिका को उच्चकोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एच-1बी वीजा धारक न केवल अमेरिकी कार्यबल को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उन्होंने यहां उद्योगों को खड़ा कर लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। ऐसे में यह निर्णय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, दोनों को कमजोर कर सकता है।

छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स होंगे बर्बाद एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेता और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार अजय भुटोरिया ने चेतावनी दी कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी बढ़त को खत्म कर देगा। खासकर 2000 से 5000 डॉलर खर्च कर अंतरराष्ट्रीय कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। भुटोरिया ने कहा कि ट्रंप के फैसले से कनाडा और यूरोप जैसे प्रतिस्पर्धियों को फायदा मिलेगा। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायसपोरा के खांडेराव कंद ने कहा कि AI और Tariff की वजह से पहले से संघर्ष कर रही साफ्टवेयर और टेक उद्योग पर भयानक नकारात्मक असर पड़ने का अंदेशा है। कनाडा और यूरोप को होगा फायदा भुटोरिया का कहना है कि जब दुनिया के अन्य देश वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अमेरिका विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका सीधा फायदा कनाडा और यूरोप जैसे देशों को मिलेगा, जो आईटी और टेक क्षेत्र में खुद को बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।